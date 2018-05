Stiri pe aceeasi tema

- Sarbatori religioase ortodoxe: Sf. Cuv. Simeon cel din Muntele Minunat Sarbatori religioase greco-catolice: Sf. cuv. Simeon din Muntele Minunat Sarbatori religioase romano-catolice: Ss. Fc. Maria, Ajutorul Crestinilor; Donatian si Rogatian, m. Sfantul Cuvios Simeon cel din Muntele…

- "Nimeni nu este inarmat la Paris si ne amintim cu totii de cele 130 de persoane (ucise) si de numarul enorm de persoane ranite groaznic", a afirmat el intr-un discurs la conventia anuala a NRA (National Rifle Association), puternicul lobby pro-arme, relateaza AFP. "Ele au fost ucise brutal…

- Senatorul Traian Basescu, presedintele PMP, spune ca, daca ar fi in locul presedintelui Klaus Iohannis, nu ar revoca-o din functie pe Laura Codruta Kovesi, procurorul-sef al Directiei Nationale Anticoruptie, pentru "a proteja interesele mari ale Romaniei", dar ar pune-o "sub control", scrie Agerpres.

- Florentin Matei (24 de ani) il acuza pe Marcel Barsan, arbitrul intalnirii Astra - Viitorul, scor 0-2, ca l-a injurat inainte sa il elimine. "Incerc sa imi dau seama de ce am luat roșu. Am cerut sa imi dea fault. Replica lui Birsan a fost ca « Iți arat eu cine sunt!» și m-a injurat. Nu am intalnit…

- Dezvaluirile bomba facute de Sebastian Ghita despre Codruta Kiovesi nu l-au lasat „rece” pe Traian Basescu. Pomenit de mai multe ori in afirmatiile fostului deputat referitoare la sefa DNA, fostul sef al Statului ia atitudine si iese la rampa cu declaratii incendiare: ”S-a trecut de la amor ghebos la…

- Premierul Pavel Filip regreta decizia ministrului Justiției, Alexandru Tanase, care si-a prezentat demisia. Potrivit sefului Executivului, aceasta decizie este un mod de a proteja Guvernul de consecintele atacurilor asupra lui Tanase.

- Administratia Nationala de Meteorologie a transmis o atentionare de cod portocaliu in intervalul 26 februarie, ora 03:00 ndash; 01 martie, ora 10:00 ce vizeaza si judetele Tulcea si ConstantaISU Delta recomanda populatiei respectarea urmatoarelor masuri: Avand in vedere atentionarea de Cod Portocaliu…