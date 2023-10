Stiri pe aceeasi tema

- CALENDAR ORTODOX 2023: Sfinții Mucenici Trofim, Savatie și Dorimedont In veacul al treilea, in timpul domniei imparatului roman Probus (276-282), pe cand Atticus era guvernatorul Antiohiei, au sosit in aceasta slavita cetate doi cetateni de vaza, Crestini cu credinta, Trofim si Savatie. Ei au sosit…

- CALENDAR ORTODOX: Sfanta Mare Mucenița Eufimia Sfanta Eufimia a trait pe vremea imparatului roman Diocletian (284-305) și a lui Prisc antipatul. Era fiica lui Filofron și a Teodosianei și s-a nascut in cetatea Calcedon. Aceasta perioada era una extrem de neagra pentru toți credincioșii, deoarece atunci…

- Ministerul Afacerilor Externe (MAE) a transmis o serie de precizari referitoare la incidentul petrecut la Muntele Athos, cand un muncitor a fost impușcat cu o arma de vanatoare de un preot furios. Victima urmeaza sa fie repatriata.

- Controversatul preot Calistrat revine: 10 la suta din caștigul de la nunta trebuie dat BisericiiParintele Calistrat a explicat ce ar trebui sa faca tinerii cand se casatoresc pentru a-l cinsti pe Dumnezeu, plecand de la zeciuiala biblica. CITESTE SI Ingrijorari la Kremlin. Putin a ordonat serviciilor…

- In aceasta luna, in ziua a douazecea, pomenirea suirii la cer cea de foc purtatoare a Sfantului, Maritului Prooroc Ilie Tesviteanul.Sfantul si marele Profet Ilie, acest inger intrupat in carne ce a primit de la Dumnezeu puterea de a deschide si inchide cerurile, era de origine din Tesvi in Galaad. Traditia…

- In aceasta luna, in ziua a saisprezecea, pomenirea Sfantului Sfintitului Mucenic Atinoghen, care a fost episcop Pidahtoei.Acest sfant a trait in Sevastia Capadociei, in zilele imparatului Diocletian, si pentru faptele sale bune si pentru smerenia sa a fost facut episcop al Pidahtoei. Fiind prins si…

- ■ pe 15 iulie 1497 a inceput construcția ansamblului arhitectonic ■ lucrarile au fost finalizate la 11 noiembrie 1498 ■ biserica a fost restaurata in perioada interbelica, acțiunea fiind sprijinita de marele istoric Nicolae Iorga ■ Preot dr. Florin Țuscanu face referire in rubrica „Dreptul la neuitare”,…