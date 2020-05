Stiri pe aceeasi tema

- Sarbatori religioase 7 mai 2020 Ortodoxe: Aratarea semnului Sfintei Cruci la Ierusalim; Sfantul Mucenic Codrat; Sfantul Mucenic Acachie Greco-catolice: Aratarea pe cer a Sf. Cruci la Ierusalim; Sfantul Mucenic Acachie Romano-catolice: Sfanta calugarita Roza Venerini; Sfanta regina Ghizela;…

- Sarbatori religioase 4 mai 2020 Ortodoxe: Sf. Mucenita Pelaghia; Sf. Monica, mama Fericitului Augustin Greco-catolice: Sf. Mucenita Pelaghia Romano-catolice: Sf. Martir Florian CALENDAR ORTODOX 4 MAI 2020. Sfanta Mucenita Pelaghia, cea care a refuzat casatoria cu un imparat din…

- Paraclisul Catedralei Mantuirii Neamului și-a serbat hramul: Invierea Domnului. In condițiile regulilor impuse de starea de urgența, au participat doar slujitorii sfantului locaș, in frunte cu Parintele Arhimandrit Ciprian Gradinaru. Acesta a oficiat Sfanta Liturghie și a declarat ca izolarea este…

- Parintii Bisericii au stabilit ca Sfanta si Marea Vineri sa fie zi aliturgica, adica zi in care nu se oficiaza Sfanta Liturghie.In aceasta zi se ajuneaza, credincioșii fiind invitați la rugaciune și meditație profunda, potrivit Basilica.ro. Citește și: Scene BARBARE intr-o comunitate…

- Duminica, 5 aprilie 2020, papa Francisc a celebrat Sfanta Liturghie a Duminicii Floriilor in bazilica San Pietro, la Altarul Catedrei, nu la Altarul Marturisirii de pe mormantul Sfantului Petru. Au luat parte doar cațiva prelați și un grup restrans de cantori. Papa a vorbit la omilie despre faptul ca…

- Gigi Becali (61 de ani), finanțatorul celor de la FCSB, implicat direct in lupta cu COVID-19, are speranțe ca pandemia de coronavirus se va fi terminat in Romania pana la Paște, datorita lui Dumnezeu!Latifundiarul din Pipera participa la Sfanta Liturghie chiar și in aceste zile, deși, in mod…

- Postul public a difuzat promo-uri si reclame in locul rugaciunii Tatal Nostru si a binecuvantarii rostite de preot la finalul slujbei de duminicaTeleviziunea Romana anunta ca, la initiativa Arhiepiscopiei Romano-Catolice de Bucuresti, va transmite in direct, in luna martie, slujbele din Catedrala Sfantul…

- Ziarul Unirea 17 martie: Biserica Ortodoxa il praznuiește pe Sfantul Alexie, omul lui Dumnezeu. Tradiții și obiceiuri de Ziua Șarpelui Pe 17 martie este pomenit in calendarul crestin ortodox Cuviosul Alexie, omul lui Dumnezeu, fiind considerat facator de minuni pe ape si celebrat de pescari, la inceputul…