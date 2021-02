Stiri pe aceeasi tema

- Sepsi SIC Sfantu Gheorghe va organiza in perioada 16-19 martie mai multe meciuri, in Sepsi Arena, din optimile si sferturile de finala ale competitiei feminine de baschet EuroCup, a anuntat clubul, luni, pe pagina sa de Facebook. ''Conform deciziei Federatiei Internationale de…

- Turneul final al Cupei Romaniei la baschet masculin se va desfașura, in perioada 6-9 martie, la Cluj-Napoca. Sferturile de finala vor avea loc in data de 6 martie dupa urmatorul program CSO Voluntari-BC Argeș Pitești, SCMU Craiova-Steaua București, CSM Oradea-SCM Timișoara și U-BT Cluj-CSU Sibiu. Caștigatoarele…

- Clubul sportiv covasnean ACS Sepsi SIC Sfantu Gheorghe a gazduit, la „Sepsi Arena", in perioada 19-22 ianuarie, turneul grupei G al EuroCup la baschet feminin, sub egida forului continental – FIBA Europe. La competiție au luat parte ACS Sepsi SIC Sfantu Gheorghe, Cadi La Seu din Spania, ESB Villeneuve-d"Ascq…

- ACS Sepsi-SIC Sfantu Gheorghe s-a calificat in premiera in optimile de finala ale competitiei feminine de baschet EuroCup Women, dupa ce a invins echipa spaniola Cadi La Seu, cu scorul de 57-50 (15-17, 11-17, 19-8, 12-8), vineri, in Sepsi Arena din Sfantu Gheorghe, in ultimul meci din Grupa G.…

- Sepsi SIC Sfantu Gheorghe a obținut vineri seara un rezultat de excepție pentru baschetul feminin romanesc, calificandu-se in optimile de finala ale EuroCup, dupa ce a invins intr-un meci dramatic echipa spaniola Cadi La Seu, cu scorul de 57-50 (26-34). De 4 ori campioana a Romaniei la baschet…

- Clubul sportiv covasnean ACS Sepsi SIC Sfantu Gheorghe gazduiește, la „Sepsi Arena", turneul grupei G al EuroCup la baschet feminin, sub egida forului continental – FIBA Europe. Grupa G este alcatuita din ACS Sepsi SIC Sfantu Gheorghe, Cadi La Seu din Spania, ESB Villeneuve-d"Ascq din Franța și Basket…

- Echipa masculina de handbal SCM Politehnica Timisoara nu mai face deplasarea la Sfantu Gheorghe, pentru ultimele doua meciuri oficiale din Liga Zimbrilor programate in acest an, din cauza unor cazuri de COVID-19, potrivit paginii de Facebook a clubului. ''La testarile facute, conform procedurilor,…

- Sepsi SIC Sfantu Gheorghe doreste sa gazduiasca turneul Grupei G a competitiei feminine de baschet EuroCup Women, in perioada 19-22 ianuarie, a anuntat, marti, campioana Romaniei pe pagina sa de Facebook. Federatia Internationala de Baschet a decis ca aceasta competitie sa se desfasoare…