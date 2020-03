Stiri pe aceeasi tema

- Lucrarile agricole in camp, precum pregatirea patului germinativ, semanatul culturilor de primavara si tratamentele fito-sanitare, se vor desfasura in ansamblu in conditii relativ bune, cu exceptia zilelor in care se vor semnala precipitatii, releva prognoza publicata de Administratia Nationala de Meteorologie…

- Lucrarile de reabilitare au fost incepute si pe a treia secțiune a strazii Kos Karoly din Sfantu Gheorghe. In faza finala a lucrarilor, intersecția dintre strada Kos Karoly și strada Jokai Mor va fi inchisa. Aceasta etapa va inchide circulatia in intersectia strazilor Kos Karoly cu Jokai Mor, permitand…

- Astazi vor fi premiate cele mai interesante desene proiectate in luna decembrie pe fațada Teatrului „Tamasi Aron” din municipiul reședința de județ. Primarul Antal Arpad va inmana copiilor premiile in camera 29 a Primariei (Sala mare de sedinta). Potrivit reprezentanților Biroului de Imagine al Primariei…

- Un „mall cultural” care va avea, printre altele, cea mai moderna sala de concerte din Romania, va fi construit in locul hotelului Bodoc din centrul municipiului Sfantu Gheorghe, care va fi demolat, au anuntat, vineri, autoritatile locale. Primarul Antal Arpad a declarat, in cadrul unei conferinte de…

- Primarul Antal Arpad a subliniat ca municipiul Sfantu Gheorghe a achitat anul trecut toate datoriile catre banci si catre furnizori si a intrat in noul an si cu o rezerva de 15,5 milioane de lei. Potrivit acestuia, bugetul municipiului Sfantu Gheorghe va mai creste pana la finele anului, urmand sa intre…

- Primaria Cirligele a scos la licitație un pachet de lucrari la obiectivul de investiții „Modernizare drumuri de interes local“. Este vorba de realizarea unor lucrari care constau in: refacerea de trotuare; refacere și consolidare acostamente; amenajare drumuri laterale. Valoarea totala estimata a investiției…

- Municipiul Sfantu Gheorghe va avea in acest an cel mai mare buget din ultimii 30 de ani, fiind estimat la 150 de milioane de lei, a declarat, joi, primarul Antal Arpad. Potrivit acestuia, proiectul de buget, supus dezbaterii publice, a fost construit intr-o nota „pesimist-realista”, pornind de la suma…

- Ministrul Sanatatii, Victor Costache, afirma ca isi doreste deschiderea sistemului sanitar romanesc „catre lume” si precizeaza ca va face totul din punct de vedere administrativ si al politicilor publice pentru cresterea calitatii serviciilor medicale si a sigurantei pacientului in unitatile sanitare.…