- Tradiția aducerii Sfintei Lumini de la Ierusalim, inaugurata de Parintele Patriarh Daniel in anul 2009, continua și in acest an. Sfanta Lumina va fi adusa de la Ierusalim, in seara zilei de sambata, 15 aprilie 2023, de parintele arhimandrit Teofil Anastasoaie, Superiorul Așezamintelor Patriarhiei Romane…

