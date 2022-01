Stiri pe aceeasi tema

- Județul Suceava a fost reprezentat de directorul general al Muzeului Național al Bucovinei, Emil Constantin Ursu, și de directorul Muzeului ”Ion Irimescu” de la Falticeni, Teodor Bradațan, la manifestarile care au avut loc luni, 10 ianuarie, la Vaslui in cinstea lui Ștefan cel Mare și a oștenilor…

- Muzeul Judetean ‘Stefan cel Mare’ Vaslui a organizat, luni, activitatea culturala intitulata ‘Victoria lui Stefan Voda la Podul Inalt. 10 ianuarie 1475’, dedicata implinirii a 547 de ani de la batalia castigata de voievodul Moldovei impotriva armatei otomane. Evenimentul a inceput cu o slujba de pomenire…

- Vineri, 31 Decembrie 2021, Ajunul Anului Nou 16:00 – 18:00, Slujba Vecerniei23:30 – 00:30, Slujba trecerii dintre ani de catre Preafericitul Parinte DANIEL, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Romane. Sambata, 1 ianuarie 2022, Anul Nou Intre orele 09:30 – 12:30, Sfanta Liturghie arhiereasca, in interiorul…

- Olanda a obținut cu emoții victoria cu 2-0 (0-0) in fața Norvegiei, obținand marți seara, la Rotterdam, calificarea directa la Cupa Mondiala. Meciul s-a disputat cu porțile inchise, in condițiile in care ca...

- 1877 2021, 144 de ani de la victoria marinarilor militari romani obtinuta, pe Dunare, in timpul Razboiului de IndependentaAstazi va aducem in atentie glorioasele fapte de vitejie ale marinarilor militari romani din timpul Razboiului de Independenta si personalitatea remarcabila a generalului de marina…

- Zeci de membri ai Congresului Azerilor din Moldova au sarbatorit un an de la victoria obtinuta in conflictul din Nagorno-Karabah. Echipati cu drapele ale Azerbaidjanului si Republicii Moldova, ei au depus flori la monumentul lui Stefan cel Mare si Sfant.

- In cuvantul rostit duminica in biserica Parohiei vasluiene Bahnari, Episcopul Ignatie a mentionat despre o capcana in care cad adesea numerosi oameni, capcana strans legata de iluzia puterii, data de posesia averilor, noteaza Basilica.ro. Predica Preasfintiei Sale a avut ca punct de plecare…

- Conferinta anuala a Asociației Tinerilor Ortodocși Romani din Germania (ATORG) il are ca invitat pe Episcopul Ignatie al Husilor. Ierarhul le va vorbi tinerilor pe tema „Curajul trairii și al marturisirii credinței creștin-ortodoxe azi intre Maladia ideologiei și terapia Adevarului”, conform…