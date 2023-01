Stiri pe aceeasi tema

- Marire in inaltul cerurilor lui Dumnezeu si pe pamant pace oamenilor pe care el ii iubeste! (Lc 2,14) Dragi confrati preoti, dragi persoane consacrate, iubiti frati si surori in Domnul, Este din nou Craciunul. Ca in fiecare an, suntem chemati sa retraim bucuria Nasterii Domnului si sa-l descoperim pe…

- Copiii sunt grozavi. O educatoare le-a spus copiilor din grupa ei de la gradinita istoria Craciunului, cu pastorii si cu cei trei magi. La sfarsit i-a intrebat: „Acum spuneti-mi: cine a fost primul care a stiut despre nasterea lui Isus?” O fetita a ridicat mana si a raspuns: „Maria”. Desigur, Maria.…

- Fiecare neam are pe axa timpului clipele sale de glorie, efemere , dar statornice prin consecințele sale. Pentru noi, romanii, astrele istoriei s-au aliniat pe 1 Decembrie 1918, cand am invațat definiția unitații naționale cu ambiție și crez patriotic. 1 Decembrie este pentru toți romanii ziua sfanta…

- Toamna se numara bobocii, se strang roadele, se umplu butoaiele și camarile, dar mai ales sufletele se umplu cu recunoștința și ne pregatim pentru iarna. Și acolo unde oamenii nu-s doar gospodari ci și uniți și veseli se lasa cu cantec, joc și voie buna și cu gand bun, de mulțumire, indreptat catre…

- Interviu cu prof. Oana Șiclovan, președinte Asociației ,,Liber la Educație, Cultura si Sport” București, expert in educație non-formala, fost redactor al cotidianului ,,Deșteptarea”, autor de volume cu statut lingvistic și educațional Ce valoare are pentru dumneavoastra cuvantul pe care-l sculptați…

- „Jur credința patriei mele Romania, jur sa-mi apar țara chiar cu prețul vieții. Jur sa respect legile țarii și regulamentele militare. Așa sa-mi ajute Dumnezeu“ sunt cuvintele care s-au auzit rostite cu tarie și credința pe platoul Școlii Naționale de Pregatire a Agenților de Penitenciare Targu Ocna,…

- Sa dam artiștilor cei al lor, respectul pentru munca si cantecul lor, care a rasunat mai frumos ca niciodata in seara de sambata 15 Octombrie in Piața Tricolorului din Bacau. Sa dam si publicului bacauan ce-i al lui, respect si multumiri pentru ropotele de aplauze in timpul celor 6 ore de spectacol.…

- In urma cu un an, la lansarea volumului ,,Dac-aș fi fost Dumnezeu”, intr-un format fericit, gestionat elevat de Centrul Cultural ,,George Apostu”, intre altele, am marturisit (in fața publicului și in reviste) și cateva ganduri care au starnit oarece mirari, fiind taxate de catre unii ca fiind evadate…