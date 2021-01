Stiri pe aceeasi tema

- Sezonul turistic de iarna din Borsec se dovedeste a fi cel mai bun din ultimii ani, sustin autoritatile locale, un numar mare de turisti venind in statiune pentru a practica schiul si pentru a se bucura de atractiile naturale deosebite ale zonei. Primarul orasului Borsec, Mik Jozsef, a declarat,…

- Iarna pare sa-și intre in drepturi și este posibil sa avem parte de un Craciun alb. Peste Deal, in zona Vișeu, Moisei, Borșa a inceput sa ninga liniștit. Potrivit meteorologilor, vremea se va incalzi in primele zile, astfel incat media temperaturilor maxime va crește de la 4 pana la 9 grade, iar cea…

- Administrația Naționala de Meteorologie (ANM) a emis prognoza pentru urmatoarele patru saptamani, iar surpriza vine de la valoarea neasteptata a temperaturilor in perioada sarbatorilor de iarna. Astfel, inclusiv de Craciun si de Revelion, dar pana la jumatatea lunii ianuarie 2021, vor fi temperaturi…

- Principala preocupare a oficialitatilor este aceea de a nu pune presiune pe spitale, in conditiile in care acestea lucreaza la capacitate maxima. Una din solutiile de a tine in frau maladia, aparuta anul trecut in China, este vaccinarea. Carantina, restricții de deplasare in timpul nopții, sarbatori…

- Primarul general al Capitalei, Nicusor Dan, a declarat miercuri ca in ultimele zile a existat o "situatie mai grea" a sistemului de termoficare, din cauza scaderii bruste a temperaturii si a faptului ca starea actuala a retelei de distributie nu permite variatii mari de

- A-nceput de azi sa cada… primele zapezi mai aproape-n toata țara… Circulați cu prudența și numai dupa ce ați echipat mașina cu anvelope de iarna, transmite Poliția Romana. ATENȚIE!!! Soferii care circula pe drumuri cu zapada, gheata sau polei trebuie sa aiba montate la masina anvelope de iarna. Obligativitatea…

- Primarul municipiului Sighișoara, Iulian Sirbu, a anunțat ca in dimineața zilei de sambata, 14 noiembrie, au fost prezentate spre verificare utilajele destinate deszapezirii pentru sezonul rece 2020 – 2021 in municipiul Sighișoara. ,,Am fost și la sediul SC Schuster Ecosal – concesionarii contractului…

- Primarul municipiului Targu Mureș, Soos Zoltan, a dispus Direcției Administrației Serelor, Parcurilor și Zonelor Verzi (ASPZV), sistarea taierilor de arbori de pe raza municipiului, incepand cu data de 5 noiembrie, reprezentand excepții doar arborii care prezinta un pericol iminent la adresa cetațenilor…