- Statia meteo de la Intorsura Buzaului a inregistrat, in noaptea de vineri spre sambata, minus 26 de grade Celsius, dupa alte doua nopti cu geruri extreme, informeeaza Agerpres. Potrivit meteorologului de serviciu, cea mai scazuta temperatura din aceasta iarna s-a inregistrat in data de 9 februarie,…

- Directia de Finante Publice Municipale Sfantu Gheorghe anunta ca sambata, 4 februarie, va avea program cu publicul intre orele 8:00 si 13:00 la sediul din str. Oltului nr. 2. In aceasta zi, locuitorii vor putea rezolva orice problema care este de competenta acestei institutii: plati de taxe si impozite…

- Patinoarul artificial de langa partia de schi „Lorincz Zsigmond”, din Covasna, a fost pus in funcțiune. Acesta a fost deschis vineri, 13 ianuarie. Potrivit primarului orașului – stațiune, Gyero Jozsef, patinoarul a putut fi pus in funcțiune dupa ce s-a lucrat foarte mult in acest sens, pentru ca totul…

- Conducerea Spitalului Judetean de Urgenta „ Fogolyan Kristoff” din Sfantu Gheorghe a luat decizia de a interzice, incepand de luni, vizitarea pacientilor internati in sase sectii, pe fondul cresterii numarului de infectii respiratorii. Potrivit unui anunt postat vineri pe pagina de Facebook a institutiei,…

- Patinoarul in aer liber amplasat in Piata Centrala din Sf. Gheorghe, in fata Prefecturii si Consiliului Judetean, s-a deshis in dimineața zilei de astazi. Potrivit www.sfantugheorgheinfo.ro, patinoarul va fi deschis in tronsoane de cate 2 ore, in intervalul orar 10:00-21:00, cu pauze pentru refacerea…

- Sportivii legitimați la Clubul Sportiv Municipal (CSM) Sfantu Gheorghe, Secțiile de Arte Marțiale, au participat la doua competiții care au avut loc la sfarșit de saptamana, respectiv la Openul Reghinului, competiție regionala de Ju-Jitsu Ne-Waza, și la competiția de Judo destinata categoriilor de…

- Zece utilaje multifunctionale, din dotarea societatii de salubritate Tega din Sfantu Gheorghe, vor putea fi folosite in aceasta iarna pentru deszapezirea strazilor din municipiu, au anuntat, marti, autoritatile locale. Potrivit acestora, unul dintre utilaje, care va putea fi folosit si la stropirea…

- Andor Mihaly din Sfantu Gheorghe, proprietarul unei firme de alpinism utilitar, a fost desemnat, de catre Asociatia Junior Business Club (JBC), cel mai bun tanar intreprinzator al anului 2020 din judetul Covasna. Asociatia JBC Covasna a acordat, pentru al 13-lea an consecutiv, Premiile Tinerilor Intreprinzatori,…