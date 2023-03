Sezon nou, medalii multe

Stiri pe aceeasi tema

- In ziua de 14.02.2023, 16:25:26 ora Romaniei , s a produs in OLTENIA, DOLJ un cutremur slab cu magnitudinea ML 2.8, la adancimea de 5 km.Cutremurul s a produs la 28km N de Craiova, 86km V de Pitesti, 139km S de Sibiu, 176km V de Ploiesti, 180km V de Bucuresti, 183km SV de Brasov, 187km NV de Ruse, 208km…

- FCU Craiova are parte de o deplasare dificila in aceasta saptamana. Echipa patronata de familia Mititelu va evolua vineri, de la ora 20.00, in Giulesti, impotriva Rapidului, una dintre formatiile cu pretentii la titlu. Disputa din Capitala va fi Catalin Popa (Pitesti). Acesta va fi ajutat de asistentii…

- Cutemur dupa cutremur și in Romania. Cu sau fara legatura cu mișcarea seismica din Turcia, estul Romaniei a intregistrat in ultimele doua zile o serie de seisme. Nu mai puțin de șase cutremure s-au inregistrat in doar 30 de ore in zona seismica Vrancea, arata datele INFP. Primul a avut loc in noaptea…

- Centrul INFOTRAFIC a anunțat ca in acest moment nu sunt autostrazi inchise dar circulația este inchisa pe mai multe drumuri nationale, din cauza conditiilor meteorologice nefavorabile.Pe autostrazile A1 Bucuresti – Pitesti, Autostrada A2 Bucuresti – Constanta, A3 Bucuresti – Ploiesti, A4 Ovidiu – Agigea,…

- Un cutremur de 4.5 grade pe scara Richter a avut loc, luni dimineața, in zona seismica Vrancea, din județul Buzau. Seismul s-a produs la ora locala 3:26 și a fost urmat de alte trei seisme cu magnitudini mai mici, anunța Institutului National de Cercetare – Dezvoltare pentru Fizica Pamantului. Cutremurul…

- Cutremurul a avut magnitudinea ml 3.3, la adancimea de 80 de kilometri.Cutremurul s-a produs in apropierea urmatoarelor orase: 87km E de Brașov, 95km S de Bacau, 101km NE de Ploiești, 108km V de Galați, 111km NV de Braila, 151km N de București, 174km SV de Iași, 174km NE de Pitești, 200km E de Sibiu,…

- Askar Abilov mai apare in Rompetrol Rafinare SA Navodari, societate in care este administrator. In Monitorul Oficial al Romaniei, partea a IV a, cu numarul 5260 din data de 19 decembrie 2022, a fost publicata hotararea SC Rompetrol Gas SRL, firma care are sediul social in Bucuresti. Societatea, prin…

- Sportivii sectiei de kempo a clubului au participat la Cupa DFS Tellur, competitie organizata de Academia „Catalin Morosanu” in incinta Salii Unirea, din Dobroesti, si au reusit sa obtina 7 medalii de aur si una de bronz. Elevii lui Ghiocel Petrea au fost implicati in SuperFight-uri, dar si in Piramide…