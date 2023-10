Stiri pe aceeasi tema

- Probleme in afara satului Las Fierbinți! S-a rupt lanțul de iubire dintre Bobonete, Celentano și Giani Dupa zece ani caștigat impreuna, Mihai Bobonete a luat hotararea sa nu mai imparta succesul, implicit banii, cu Adrian Vancica și Costi Dița. Completați de Mihai Raiț, cei patru au creat un obicei…

- Sorin Ovidiu Vintu (67 ani), dar și Adrian Enache (57 ani) au devenit bunici! Baiatul controversatului afacerist a devenit taticul unei fetițe dupa ce iubita sa, Diana, fiica solistului sus amintit a nascut. Diana Enache și Ionuț Vintu sunt impreuna de patru ani, relație pe care au reușit sa o țina…

- Diana, fiica lui Adrian Enache, a nascut o fetița perfect sanatoasa. Sorin Ovidiu Vintu și celebrul artist au devenit bunici și sunt in culmea fericirii.E bucurie mare in familia lui Adrian Enache și a lui Sorin Ovidiu Vintu. Diana Enache și Ionuț Vintu au devenit parinți pentru prima data și traiesc…

- ldquo;Aveti grija de parintii si bunicii dumneavoastra " O bunicuta, in varsta de 84 de ani, aflata intr o situatie de urgenta in propria locuinta, a fost salvata de pompierii oradeni. In cursul noptii de duminica spre luni, 25 septembrie a.c., in jurul orei 02.15, in urma unui apel primit prin intermediul…

- Potrivit meteorologilor , de duminica, ora 15:00, pana luni, la ora 03:00, in judetele Timis, Arad, Caras Severin, Mehedinti, Gorj si zona de munte a judetului Hunedoara vor fi averse torentiale, iar in intervale scurte de timp sau prin acumulare se vor inregistra cantitati de apa de 40 - 50 l/mp si…

- Accidentul s-a produs marți seara pe DN 1 (E60), in apropiere de localitatea Dumbrava, pe sensul de urcare dinspre Capusu Mare inspre Dumbrava, județul Cluj.In accident au fost implicate o mașina și un TIR. Circulatia a fost oprita pe ambele sensuri ale drumului.O femeie a murit, iar un barbat a fost…

- Pompierii din Bihor au stabilit ca incendiul de la Hotelul Mures din Baile Felix a pornit de la un bec lasat aprins langa stive de hartie igienica.”Cercetarile efectuate la fata locului au indicat drept cauza probabila a incendiului, un mijloc de iluminare electric lasat sub tensiune (bec incandescent…