- CONCERT…Muzeul „Vasile Parvan” Barlad si Asociatia Klavier ART organizeaza la Barlad recitalul derulat sub genericul „Lumea copilariei in muzica clasica…la patru maini”. Concertul se va desfasura la Barlad, in curtea Pavilionului Expozitional „Marcel Guguianu”, duminica, 20 septembrie 2020, incepand…

- EVENIMENT CULTURAL… Vernisajul expozitiei temporare „Retrospectiva George Leteanu” va avea loc la Muzeul „Vasile Parvan” din Barlad,sambata, 5 septembrie, ora 11.00. „Va invit sa participati la aceasta activitate culturala, sa va incantati sufletul cu fermecatoarele sale portrete, peisaje si naturi…

- Dezvoltarea unui sistem bazat pe educație și instruire are nevoie de susținerea și ajutorul permanent din partea autoritații locale. Ca stat membru UE, Romania are acces la finanțare extrabugetara pentru infrastructura educaționala. Va prezentam care sunt propunerile noastre, ale echipei PNL Barlad,…

- DOLIU… Casa de Ajutor Reciproc a Pensionarilor Barlad și Baroul de avocați din Vaslui și Barlad sunt in doliu! Cunoscutul avocat Aurel HOBJILA, in varsta de 70 de ani, a decedat la inceputul acestei saptamani. Avocatul Hobjila a suferit de o boala nemiloasa, descoperita tarziu de medici, cand era deja…

- EXCLUSIV… Medicul infecționist Andrei Marinescu, din cadrul Institutului de Boli Infecțioase „Matei Balș„ a declarat in exclusivitate pentru cititorii noștri, care este starea medicului șef al secției ATI Reanimare de la spitalul barladean. Acesta a fost transportat pe 21 august, in stare grava, la…

- Liga 2 MODIFICARI… Sistem inedit si la Liga 2. Ieri, la sediul Federatiei Romane de Fotbal, a avut loc sedinta Comitetului Executiv al FRF, unde s-a stabilit cum va arata noul sezon al Ligii 2 de fotbal. Editia 2020-2021 a Ligii 2 va avea 20 de echipe (sau 21 daca Pandurii va avea castig de Articolul…

- ORE ONLINE… Peste doua saptamani, cadrele didactice vasluiene vor avea posibilitatea sa parcurga continuturi cu privire la utilizarea platformelor educationale. Prin intermediul „Telescoala profesorilor”, emisiune realizata de formatori de la Google si Microsoft, acestia vor fi invatati cum sa predea…