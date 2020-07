Sesiunea a doua de admitere: Ce locuri mai sunt libere la liceele ieşene Absolventii de gimnaziu care au dorit insa un loc la liceele vocationale au putut depune cereri de inscriere la probele de aptitudini doar ieri, 27 iulie, astazi, 28 iulie, urmand sa se desfasoare aceste probe, iar maine, 29 iulie, vor fi afisate rezultatele. In cazul candidatilor care doresc un loc la liceele teoretice si la scolile profesionale, mai pot depune cereri de inscriere pana la finalul acestei luni, pana pe 30 iulie, pentru aceste lo (...) Citeste articolul mai departe pe ziaruldeiasi.ro…

Sursa articol: ziaruldeiasi.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Incepe etapa a doua de admitere la liceu: 100 din 599 de candidati vor merge la liceu, restul la scolile profesionale! Locuri in licee vor avea cei cu medii pana in 6,90! Absolventii de gimnaziu nerepartizati, inca, la liceu, mai au o sansa acum. Din 24 iulie 2020 incep procedurile…

- Peste 500 de locuri au ramas vacante in liceele din județul Alba, pentru a doua etapa de admitere. Aproximativ 400 de elevi au ramas pentru aceasta etapa, potrivit datelor Inspectoratului Școlar Județean Alba. In prima etapa, in județul Alba, au fost 2.014 candidați inscriși la admitere liceu, repartizați…

- START CONCURS – Admitere in Academia de Poliție ”Al. I. Cuza” București Inspectoratul de Politie al Judetului Maramures declanseaza activitatea de selectie a candidatilor pentru concursul de admitere in Academia de Poliție ”Al. I. Cuza” București Numarul de locuri aprobate institutiilor de invatamant…

- Elevii care au fost repartizați computerizat la invațamantu liceal de stat iși vor putea depune dosarele de inscriere, incepand de luni, potrivit calendarului admiterii. Astfel, in perioada 13 –...

- La finalul saptamanii trecute, absolventii clasei a VIII-a au fost repartizati la liceele iesene, repartitia fiind realizata computerizat, in ordinea preferintelor mentionate de catre acestia. La nivelul judetului au fost repartizati 4.650 de elevi in invatamantul liceal de stat, dintre care 2.258 de…

- Rezultate repartizare computerizata 2020, pe edu.ro. Marți, 7 iulie, este ultima zi in care parintii si candidatii pot verifica daca datele din fisele de inscriere la liceu sunt completate corect. Absolvenții clasei a VIII-a au avut la dispoziție cinci zile, intre 2 și 6 iulie 2020, pentru a completa…

- A fost publicata ierarhia elevilor care au sustinut Evaluarea Nationala. A fost publicata, pe admitere.edu.ro , ierarhia, la nivel județean/la nivelul municipiului București, a absolvenților clasei a VIII-a care au susținut Evaluarea Naționala. In intervalul 2-8 iulie, absolvenții și parinții acestora,…

- Universitatea din Pitesti scoate la concurs, pentru anul universitar 2020-2021, un numar de 3.050 de locuri pentru 50 de programe de licența (840 subvenționate și 2.210 cu taxa de studii). Suplimentar, mai sunt oferite 10 locuri subvenționate pentru candidați absolvenți cu diploma de bacalaureat care…