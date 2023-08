Sesiune ordinară la Camera Deputaților, luni Camera Deputatilor este convocata, luni, in cea de-a doua sesiune ordinara din acest an, cand vor fi alesi membrii noului Birou permanent – vicepresedintii, secretarii si chestorii. Incepand cu ora 13.30, va avea loc ședinta Biroului permanent, in vechea componenta, urmand ca de la ora 16.00, sa se intruneasca plenul Camerei Deputatilor, al forului legislativ.Tot luni, vor fi aleși in sedinta de plen membrii noului Birou permanent, respectiv vicepresedintii, secretarii si chestorii.Alegerea lor se face la propunerea grupurilor parlamentare, in conformitate cu ponderea acestora, potrivit configuratiei… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

