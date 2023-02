Stiri pe aceeasi tema

- Reprezentanții partiei de schi de la Sovata au anunțat joi, 2 februarie, deschiderea sezonului. "Dragi schiori, așteptarea a luat sfarșit! Va anunțam ca de maine, 3 februarie 2023, deschidem zilnic intre orele 10.00 – 17.00. Luni, 6 februarie 2023, revizie. Va așteptam!", este mesajul adresat schiorilor,…

- Sunt un jurnalist tanar, unul dintre foarte puținii, dar nu ma laud cu asta, ci din contra: imi fac autocritica și va spun ca in unele situații ma simt depașit de subiecte deoarece nu le ințeleg pe deplin și nu cunosc conexiunile dintre unii actori de pe diversele scene sociale, fie locale, fie naționale.…

- Dupa un an de lupta cu boala, parintele Simion Ilieș a trecut la cele veșnice duminica, 1 ianuarie 2023, la varsta de 57 de ani și in al 30-lea an de preoție. Parintele Ilieș Simion-Vasile s-a nascut pe data de 3 iunie 1965, in Baia Mare. In anul 1993 a absolvit Institutul Teologic „Ep. Dr. […] Source

- Liga Studenților ”Pintea Viteazul” – singura organizație studențeasca nonguvernamentala atat din Maramureș, cat și din Baia Mare, care are misiunea de a apara, reprezenta și promova drepturile și interesele studenților din Centrul Universitar Nord din Baia Mare – Universitatea Tehnica din Cluj-Napoca.…

- Mai jos va prezentam programul spectacolelor cu care ne asteapta actorii Teatrului Municipal din Baia Mare in prima luna din anul 2023. „Dragi spectatori, De Anul Nou va oferim in dar programul lunii ianuarie și va dorim un 2023 spectaculos, cu visuri implinite și cat mai multe intalniri cu teatrul!…

- La ora 10.50, polițiștii din Baia Mare au fost sesizați de catre o femeie prin S.N.U.A.U. 112 cu privire la faptul ca vecinul ei provoaca scandal și și-a agresat fizic concubina. Deplasați la fața locului, polițiștii au identificat victima ca fiind o femeie de 65 de ani, care prezenta urme vizibile…

- Elevii de la Colegiul Economic „Nicolae Titulescu” din Baia Mare au protestat, dupa ce Inspectoratul Școlar Judetean Maramures a transmis directorilor și parinților ca elevii sa nu mai iasa in afara școlii in pauze. Reprezentanții ISJ susțin ca au fost sesizari privind fumatul și chiar consumul de droguri…