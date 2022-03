Stiri pe aceeasi tema

- Invazia rusa in Ucraina a fost in mare parte oprita pe toate fronturile, fortele ruse suferind in ultimele zile pierderi grele si avansand foarte putin la sol, pe mare sau in spatiul aerian, a anuntat joi Serviciul Militar de Informatii al Regatului Unit, informeaza Reuters.

- Forțele invadatoare ale Rusiei au provocat pana acum distrugeri in valoare de cel puțin 100 de miliarde de dolari in Ucraina, a afirmat Oleg Ustenko, consilierul economic al președintelui ucrainean Volodimir Zelenski, citat de Reuters. Oficialii ucraineni spun ca reconstrucția Ucrainei ar trebui finanțata…

- Purtatorul de cuvant al Kremlinului, Dmitri Peskov, a declarat luni agentiei Reuters ca actiunile militare ruse vor inceta "intr-o clipa" daca Ucraina indeplineste mai multe conditii: sa inceteze rezistenta militara, sa isi modifice Constitutia pentru a recunoaste anexarea Crimeei de catre Rusia si…

- Conflictul din Ucraina ar putea dura luni de zile, daca nu chiar ani, a declarat duminica vicepremierul britanic Dominic Raab, care a adaugat ca aliatii internationali vor trebui sa dea dovada de rezistenta strategica pentru a se asigura ca presedintele rus Vladimir Putin va da gres, transmite Reuters.Misiunea…

- Invazia ordonata de presedintele rus Vladimir Putin in Ucraina va deveni mai brutala, a atentionat miercuri ministrul britanic al apararii, Ben Wallace. „Oricine gandeste logic nu ar face ceea ce face el (Putin), prin urmare vom vedea… brutalitatea lui crescand”, a spus Wallace la postul de radio LBC,…

- Premierul bulgar Kiril Petkov a declarat luni ca va propune demiterea ministrului Apararii, Stefan Ianev, dupa reticența lui Ianev de a descrie invazia rusa a Ucrainei ca fiind „un razboi”, potrivit Reuters.

- Rusia a recomandat miercuri Regatului Unit sa renunte la retorica sa cu privire la sanctiuni atunci cand ministrii sai de externe si apararii se vor deplasa la Moscova pentru discutii pe fondul tensiunilor legate de Ucraina, altfel, exista marea probabilitate ca intalnirile celor doi in capitala…