Serviciul german de informații monitorizează protestatarii anti-restricții / Suspiciuni de sedițiune și incitare la violență Serviciul de informații interne al Germaniei (BfV) monitorizeaza indivizi care au participat la protestele împotriva masurilor de carantina pentru a stabili daca respingerea restricțiilor impuse de guvern constituie subversiune și incitare la violența, relateaza Reuters.



Printre persoanele puse sub supraveghere se numara membri ai mișcarii &"Querdenker&" (&"gânditori nealiniați&") care a început sa organizeze proteste tot mai violente împotriva masurilor de carantina, din rândurile sale facând parte adepți ai teoriilor conspirației și persoane suspectate… Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

Sursa articol: hotnews.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Camera superioara a parlamentului german, Bundesrat, a aprobat joi legea prin care guvernul cancelarei Angela Merkel dobandeste prerogative mai mari pentru impunerea de restrictii impotriva coronavirusului, inclusiv a unei interdictii de circulatie pe timp de noapte, in cazul in care ratele de infectare…

- Curtea Constitutionala a Germaniei a decis joi ca o lege care impunea un plafon pentru chiriile apartamentelor din Berlin este invalida deoarece autoritatile locale din Berlin nu aveau autoritatea necesara pentru a adopta astfel de reguli, informeaza Reuters. La finele anului 2019, partidele…

- Armata germana va dispune de un nou serviciu militar, voluntar si in format redus, care va fi denumit Apararea Patriei, sau Un An pentru Germania, al carui obiectiv este consolidarea fortelor armate in fata unor crize punctuale, catastrofe naturale si de mediu, exclusiv interne, a anuntat marti ministrul…

- Mii de persoane s-au adunat, sambata, in centrul orasului german Stuttgart pentru a protesta fata de restrictiile antiepidemice, informeaza publicatia Frankfurter Allgemeine Zeitung. Mitingul de protest se desfasoara in zona Bad Cannstatt din Stuttgart. Conform organizatorilor, la protest…

- Multa vreme, ceea ce se petrecea in Franța era simptomatic pentru Europa. Intre timp, Germania a devenit țara reprezentativa. Vitalitatea economiei bazate pe codecizie (Mitbestimmung), statul de drept in care demnitatea umana este fir conducator, statul social trecut prin reforme (mai nou, reformele…

- Germania se asteapta ca Uniunea Europeana sa convina asupra unor sanctiuni impotriva Chinei pentru nerespectarea drepturilor omului, a declarat luni, la Berlin, ministrul de externe german Heiko Maas, relateaza Reuters. Potrivit unor diplomati, UE urmeaza sa adopte sanctiuni care vor viza…

- Protestele impotriva masurilor de carantina continua in țarile europene. Manifestarile au avut loc in Austria și Germania in weekend, relateaza Deutsche Welle. La Viena, peste o mie de oameni au ieșit in strada pentru a protesta impotriva masurilor guvernamentale anti covid. Acțiunea a avut loc in ciuda…

- Germania comanda deja vaccinuri impotriva coronavirusului pentru anul viitor, in caz ca vor fi necesare doze de rapel pentru a mentine imunitatea, a declarat sambata ministrul sanatatii, Jens Spahn, citat de Reuters, potrivit Agerpres. La o intalnire cu lucratorii din domeniul sanitar, oficialul…