Serviciul Bolt de închiriere a trotinetelor electrice se extinde la Constanța Oficialii Bolt din Romania au anunțat ca serviciul lor de inchiriere a trotinetelor electrice se extinde, dupa București și Cluj Napoca, la Constanța. Odata cu lansarea din Constanța, la dispozitia utilizatorilor Bolt se afla peste 1.000 de trotinete electrice. Potrivit Bolt, deblocarea trotinetelor Bolt costa 2 lei, iar pretul curselor incepe de la 0,6 lei pe minut. Rezervarea si pauza sunt tarifate cu 0,5 lei/minut, iar utilizatorii pot rezerva o trotineta pentru maximum 10 minute. „Bolt recomanda utilizatorilor sa acceseze «Modul incepator» atunci cand folosesc o asemenea trotineta electrica… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

