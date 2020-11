Serviciul Apple TV va fi disponibil pe consolele de jocuri Xbox Series X şi Series S Aplicatia va permite vizionarea show-urilor Apple TV+ si accesarea show-urilor TV si filmelor cumparate prin intermediul iPhone, iPad sau prin iTunes. Apple TV este disponibil deja pe alte platforme, cum ar fi Roku, Fire TV, al Amazon, si televizoare smart, dar nu a fost lansat inca pe console de jocuri de generatii viitoare. Iar gamerii folosesc de obicei aceste console in camerele de zi, unde nu doar joaca jocuri, dar urmaresc si filme si show-uri, asculta muzica si altele. Lansarea ar putea ajuta Apple sa isi dezvolte baza de abonati ai serviciului Apple TV+. Oricine face parte din ecosistemul… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

