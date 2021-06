Serviciile secrete reacționează după ce AUR i-a acuzat că încercă să-i scoată din cursa electorală Serviciul de Informații și Securitate (SIS) vine cu precizari dupa ce AUR a acuzat ca CEC și SIS ar incerca sa-i scoata din cursa electorala. "In calitate de instituție cu atribuții in domeniul asigurarii securitații naționale, Serviciul are in vizor evenimentele cu potențial de a genera riscuri la adresa securitații, produsul analitic fiind remis beneficiarilor legali pentru a lua decizii in consecința. In pofida oricaror insinuari, menționam ca SIS nu monitorizeaza partide politice, dar corectitudinea acțiunilor acestora in scopul identificarii și excluderii oricarei imixtiuni… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

Sursa articol si foto: stiripesurse.ro

