- Serviciile de informatii militare olandeze au avertizat CIA anul trecut cu privire la un presupus plan ucrainean de a arunca in aer conductele Nord Stream cu trei luni inainte ca acestea sa fie lovite, a relatat, marti, postul public de televiziune olandez NOS, fara a preciza sursa, scrie CNN.

- Agentia Centrala de Informatii din SUA (CIA) a avertizat, in vara anului 2022, Administratia de la Kiev sa nu atace gazoductele Nord Stream 1 si 2, imediat dupa ce primise informatii detaliate despre planul de atac, afirma surse citate de publicatia The Wall Street Journal, potrivit Mediafax.Agentia…

- Conducta Nord Stream, care transporta gaze naturale din Rusia catre Germania, a fost sabotata de explozii subacvatice pe 26 septembrie si a devenit inoperabila, privand Moscova de venituri de miliarde de dolari si intrerupand ruta gazelor rusesti catre Europa. Presedintele ucrainean Volodimir Zelenski…

- Razboi in Ucraina, ziua 450. Fortele militare ucrainene au avansat in anumite zone ale orasului Bahmut, unde sunt lupte intense cu armata rusa, anunta Administratia de la Kiev, in timp ce autoritatile ruse au raportat moartea a doua persoane in atacuri co

- Rusia are o flota de vase de spionaj și sabotaj, deghizate in nave de pescuit, potrivit unui documentar realizat de trei televiziuni din țarile nordice. Vasele rusești acționeaza in apropierea coastelor norvegiene și in zona unui arhipelag din Oceanul Arctic.

- Ministrul rus de externe, Serghei Lavrov, a declarat, luni, dupa discuțiile cu omologul brazilian Mauro Vieira, ca Federația Rusa dorește ca razboiul din Ucraina sa se incheie „cat mai curand posibil”, informeaza agenția rusa de presa TASS . „Este clar ca suntem interesați de incheierea conflictului…

- Un avion ucrainean de mici dimensiuni s-a prabusit miercuri, 5 aprilie, intr-o regiune rusa de la granita cu Ucraina, pilotul fiind arestat, au anuntat Serviciile federale de securitate (FSB), citate de agentiile de presa ruse, relateaza digi24.ro , cu referire la AFP.

