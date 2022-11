Stiri pe aceeasi tema

- Cel puțin 120 de persoane au murit dupa ce un pod – care tocmai fusese reabilitat – s-a prabușit duminica in statul Gujarat din vestul Indiei. Sute de persoane au cazut in raul Macchu din orașul Morbi. Imagini dramatice aparute pe rețele sociale arata oameni agațați cu disperare de podul parțial scufundat,…

- „E un moment deosebit de trist, șapte ani de la Colectiv. Justiția a gasit vinovați, pana la un punct, eu nu cred ca cei care au facut spectacolul sunt principalii vinovați. Justiția trebuie sa decida. Dumnezeu va face dreptate. Nu consider ca s-a facut dreptate pana in momentul acesta. Sper ca cei…

- „E un moment deosebit de trist, șapte ani de la Colectiv. Justiția a gasit vinovați, pana la un punct, eu nu cred ca cei care au facut spectacolul sunt principalii vinovați. Justiția trebuie sa decida. Dumnezeu va face dreptate. Nu consider ca s-a facut dreptate pana in momentul acesta. Sper ca cei…

- O petrecere de Halloween din capitala Coreei de Sud s-a transformat intr-un adevarat cosmar, dupa ce peste o suta de mii de oameni s-au imbulzit pe o alee ingusta. In busculada care s-a creat la Seul, oamenii s-au calcat in picioare, multi au cazut si n-au mai reusit sa se ridice, sufocandu-se sub presiunea…

- Procurorii Parchetului de pe langa Curtea de Apel București au deschis o ancheta dupa ce un avion ultraușor s-a prabușit la puțin timp dupa decolare, in județul Giurgiu. Anchetatorii au in vedere infracțiuni prevazute in Codul Aerian, privind consumul de alcool și pilotarea fara plan de zbor. Parchetul…

- Forțele Kievului au bombardat sediul administrației autoproclamatei Republici Populare Donețk, cladirea fiind avariata. Sediul, unde lucreaza liderul autoproclamatei republici, Denis Pușilin, a fost lovit, marți, de o racheta ucraineana. Morți și raniți in urma atacului BREAKING: #Ukraine strikes the…

- Cel putin 15 persoane au murit in India, in inundatii sau alunecari de teren cauzate de muson la poalele Himalayei, anunta sambata autoritatile, relateaza AFP, citat de news.ro.In regiunea Hamipur, revarsari bruste de apa au blocat pe acoperisul unor cladiri 19 persoane.

- Un cumplit accident de circulație s-a produs, miercuri seara, la ieșirea din municipiul Buzau, intre pasarela Nehoiu și Hanul lui Ținta. Trei autovehicule ar fi implicate in eveniment, iar surse de la fața locului transmit ca trei persoane ar fi decedate. Miercuri, in jurul orei 23:00, in apropiere…