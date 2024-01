Sediile a sase Capitolii ale unor state americane au fost evacuate miercuri, in urma unor alerte cu bomba, dupa primirea unor mesaje de amenintare, anunta autoritatile si presa locala, relateaza AFP și news.ro.

Niciun exploziv sau obiect potential periculos nu a fost gasit la fata locului, dupa ce politia a evacuat sediile Capitoliilor - cladiri oficiale in care isi au sediile legislativele statelor si in care se afla birourile guvernatorilor - in Connecticut, Georgia, Kentucky, Michigan, Mississippi si Montana, in urma a ceea ce pare sa fie o farsa, scrie presa locala.

„In pofida faptului…