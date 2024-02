Serie de acţiuni preventiv-­educative ale poliţiştilor în ­instituţiile de ­învăţământ ­preuniversitar In perioada 10-17 februarie 2024, pentru creșterea gradului de siguranța a elevilor și a cadrelor didactice, la nivelul structurilor judetene aale Poliției Romane au fost organizate mai multe acțiuni pe linia siguranței in școlile din invatamantul preuniveritar, la care au participat peste 58.000 de beneficiari – elevi si cadre didactice. Potrivit unui comunicat al Politiei Romane,»in cadrul activitatilor desfasurate s-a urmarit creșterea gradului de conștientizare a efectelor negative ale fenomenului de tip bullying și ale celui de violența școlara, fiind abordate si tematici pentru prevenirea… Citeste articolul mai departe pe ziarulprahova.ro…

Sursa articol: ziarulprahova.ro

Stiri pe aceeasi tema

- In perioada 2 – 8 februarie 2024, la nivel național au fost organizate aproape trei sute de acțiuni pe linia siguranței in școli, fiind derulate activitați de prevenire și de informare, informeaza Poliția Romana. Activitațile au avut ca scop creșterea gradului de conștientizare a efectelor negative…

- F.T. Saptamana trecuta, oamenii legii din Prahova, impreuna cu reprezentanți ai Inspectoratului Județean Școlar Prahova, au desfașurat o serie de acțiuni la mai multe instituții de invațamant din județ – respectiv, Colegiul Național „Alexandru Ioan Cuza” Ploiești, Colegiul Național “Nicolae Grigorescu”…

- In cursul anului 2023, trei unitați de invațamant preșcolar, din orașul Cugir, au beneficiat de finanțare europeana nerambursabila sau de fonduri naționale. 1. Reabilitare, modernizare, echipare infrastructura educationala pentru invatamantul prescolar la Scoala Gimnaziala „Iosif Pervain”, in valoare…

- Proiectul „ Școala Siguranței Tedi ” se va desfașura in continuare, in 35 de unitați de invațamant din județul Brașov. Pe parcursul anului școlar 2023-2024, la nivel national se deruleaza Proiectul Scoala Sigurantei Tedi in baza protocolului de colaborare incheiat intre Inspectoratul General al Politiei…

- Vineri, 8 decembrie a.c., polițiștii prahoveni, prin Serviciul Rutier, cei ai Compartimentului de Analiza și Prevenire a Criminalitații și cei ai Biroului Siguranța Școlara, in colaborare cu Asociația Trafic Rutier in Siguranța si Academia Titi Aur au desfașurat activitați preventiv-educative la Liceul…

- Activitati preventive in judetul Constanta La data de 4 decembrie a.c., politisti din cadrul Biroului Siguranta Scolara au desfasurat actiuni de prevenire a violentei scolare la Scoala Gimnaziala nr. 1 Lumina. La data de 4 decembrie a.c., politisti din cadrul Biroului de Analiza si Prevenire a Criminalitatii…