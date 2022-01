Stiri pe aceeasi tema

- Ianis Hagi, recompensat pentru golul cu Germania. internaționalul roman de la Rangers nu a avut multe realizari in aceasta prima parte a sezonului. Dar fiul „Regelui” a ramas in memoria fanilor mai ales prin golul inscris in partida din preliminariile Cupei Mondiale 2022, contra Germaniei. In 8 octombrie,…

- Final extraordinar de an: zlatneanul Andrei Marginean, doua goluri in meciuri consecutive pentru ACR Messina! Final de senzație al anului pentru Andrei Marginean, mijlocașul originar din Zlatna. Fotbalistul in varsta de 20 de ani a marcat in doua randuri, la trei zile distanța, in doua meciuri consecutive,…

- Portarul echipei nationale si al echipei Sparta Praga, Florin Nita, a fost desemnat cel mai bun jucator roman al anului, in cadrul Galei Fotbalului Romanesc 2021, organizata online de Clubul Sportiv al Jurnalistilor. La cea de-a 22-a editie a galei, Nita a castigat duelul cu atacantul Claudiu Keseru…

- CFR Cluj a invins, sambata, in deplasare, cu scorul de 1-0, echipa Chindia Targoviste, intr-un meci din etapa a 18-a a Ligii 1. Golul a fost marcat de Omrani, in minutul 21. CFR Cluj este lider in clasament, cu 48 de puncte, in timp ce echipa de pe locul doi, FCSB, are 37 de puncte si un joc mai putin. Cu…

- Florin Tanase, om de baza la FCSB și titular in selecționata Romaniei a afirmat, la finalul partidei Romania - Islanda, scor 0-0, din preliminariile Cupei Mondiale din 2022, ca acest semiesec este un rezultat al nesansei si al ocaziilor ratate.

- Farul semneaza faza etapei cu numarul 15, ultima a turului de sezon regulat. Constanțenii și-au asigurat o pauza competiționala liniștita odata cu victoria obținuta pe teren propriu in fața Universitații Craiova, 1-0. Tot ce trebuie sa știi despre Liga 1 Farul a marcat singurul gol al meciului la capatul…

- Meciul de astazi reprezinta prilejul ideal pentru Rapid de a-și lua revanșa impotriva FC U Craiova, in fața carora nu au inregistrat niciun rezultat pozitiv in sezonul precedent de Liga 2. In cadrul conferinței premergatoare meciului cu FCU Craiova, antrenorul Mihai Iosif a fixat clar obiectivul pe…

- Golul marcat de Olimpiu Moruțan (22 de ani) in Galatasaray - Gaziantep, scor 2-0, a declanșat un scandal de proporții in Turcia. Olimpiu Moruțan a profitat de o respingere nefericita a oaspeților și a deschis scorul in victoria lui Galatasaray. Din colțul careului, fostul jucator de la FCSB a plasat…