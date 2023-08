Stiri pe aceeasi tema

- Rareș Burnete (19 ani) este una din variantele de numar 9 la care se gandește antrenorul D'Aversa pentru prima etapa a sezonului in Serie A. Romanul a fost golgheterul din campionatul Primavera și a cucerit titlul cu Lecce. Potrivit Gazzetta dello Sport, Burnete sau Strefezza va fi in centrul ofensivei.…

- Newcastle a intrecut sambata, pe teren propriu, scor 5-1, formatia Aston Villa, in prima etapa din Premier League. Newcastle a deschis scorul in minutul 6, prin Sandro Tonali, insa oaspetii au reusit egalarea destul de repede, Moussa Diaby inscriind in minutul 11. Dupa numai cinci minute Alexander…

- Echipa FC Voluntari a invins luni, pe teren propriu, scor 2-1, formatia FC Botosani, intr-un meci din prima etapa a Superligii. Nemec a ratat un penalti la 0-0, in finalul primei reprize.Meciul de la Voluntari a inceput cu o intarziere de cinci minute din cauza unei probleme cu plasa uneia dintre…

- FINAL… Rezultate dezamagitoare pentru echipele naționale de rugby 7s ale Romaniei, masculin și feminin, in etapa a doua a Campionatului European, desfașurata in Germania, la Hamburg. La masculin, Romania s-a clasat pe locul 10, iar „ghindele” au terminat concursul pe locul 12. La finele saptamanii trecute,…

- La doar 19 ani, Rareș Burnete a devenit, deja, un nume respectat in fotbalul din Italia. Țara care a dat, anul acesta, trei finaliste de competiții europene. Fotbalistul roman a avut un sezon excepțional la echipa de juniori a celor de la Lecce, sau Primavera cum este denumita. Cu 20 de goluri in 33…

- Ionuț Radu (26 de ani) și Vlad Chiricheș (33 de ani) rateaza meciurile Romaniei cu Kosovo și Elveția, din cadrul preliminariilor Euro 2024, din cauza accidentarilor suferite in ultima etapa din Ligue 1 și Serie A. Romania are programata o „dubla” extrem de dificila in preliminariile Euro 2024, deplasari…

- Formatia Manchester City, campioana Angliei, a remizat, miercuri seara, in deplasare, scor 1-1, cu echipa Brighton, intr-un meci restant din etapa a 32-a a Premier League.City a deschis scorul prin Foden, in minutul 25. Pentru Brighton a egalat Enciso, in minutul 38, conform News.ro. CITESTE…