- Echipa Spal a invins, sambata, in deplasare, cu scorul de 2-1 (1-1), formatia Torino, in etapa a XVII-a din Serie A, potrivit NEWS.ro.Strefezza '42 si Petagna '81 au marcat golurile oaspetilor, iar Rincon '4 a deschis scorul pentru Torino, care a evoluat in inferioritate numerica din minutul…

- ​Inter Milano și AS Roma au remizat, vineri, pe Stadionul "Giuseppe Meazza", scor 0-0, în runda cu numarul 15 din Serie A, scrie Mediafax.Cele mai mari șanse de a înscrie i-au aparținut lui Inter. Romelu Lukaku, Lautaro Martinez și Matias Vecino nu au reușit sa fructifice…

Inter Milano și AS Roma au remizat, vineri, pe Stadionul "Giuseppe Meazza", scor 0-0, in runda cu numarul 15 din Serie A, potrivit Mediafax.Cele mai mari șanse de a inscrie i-au aparținut lui Inter. Romelu Lukaku, Lautaro Martinez și Matias Vecino nu au reușit sa fructifice șansele avute,

AS Roma a invins, duminca, in deplasare, cu scorul de 3-1 (2-1), formatia Verona, in etapa a XIV-a a campionatului italian de fotbal Serie A, potrivit news.ro.Kluivert '17, Perotti '45 (p) si Mkhitaryan '90+2 au marcat golurile oaspetilor, iar Faraoni '21 a marcat golul gazdelor.

- Inter Milano, echipa lui Antonio Conte, ramane la un punct de liderul Juventus, gratie tandemului Romelo Lukaku - Lautaro Martinez, responsabil cu golurile și in victoria cu Torino, 3-0. Au marcat in toate cele 17 meciuri ale sezonului si au castigat primele sapte deplasari in Serie A. Doi pe un balansoar…

- Inter Milano a revenit in fruntea clasamentului Serie A, cel putin pentru o zi, dupa ce a invins sambata formatia Hellas Verona cu scorul de 2-1 (0-1), intr-un meci disputat in cadrul etapei a 12-a. Vecino (65) si Barella (83) au semnat golurile revenirii lui Inter, condusa la pauza de Verona prin reusita…

Juventus a castigat, sambata, in deplasare, scor 1-0 (0-0), meciul disputat cu Torino, in etapa a XI-a a campionatului italian de fotbal Serie A, potrivit news.ro.

- Campioana Frantei, PSG, a fost invinsa, vineri, in deplasare, cu scorul de 2-1 (1-1), de formatia Dijon, ultima clasata, in etapa a XII-a a Ligue 1, scrie news.ro.Mbappe a deschis scorul, in minutul 19, dar Dijon a revenit, prin golurile lui Chouiar, in minutul 45+5 si Cadiz, in minutul 47.…