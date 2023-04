Serie A: AC Fiorentina – Atalanta Bergamo 1-1

Stiri pe aceeasi tema

Clubul britanic Leeds United din Premier League anunța ca birourile, stadionul și magazinul echipei de fotbal sunt inchise ca urmare a unei recomandari a Poliției. Decizia a fost luata in urma apariției unor amenințari.Stadionul Elland Road al lui Leeds United a fost inchis in urma unei amenințari…

Echipa FC Liverpool a fost invinsa la limita in deplasare de codasa AFC Bournemouth (scor 0-1), sambata, in primul meci al etapei a 27-a a campionatului de fotbal al Angliei, potrivit Agerpres.Gazdele au marcat unicul gol al intalnirii prin Philip Billing, in minutul 28.

Un tata singur din Rusia a fost arestat aparent in legatura cu un desen anti-razboi facut de fiica sa adolescenta, relateaza DPA, potrivit Agerpres.

Formatia Empoli, la care joaca Razvan Marin, a obtinut o remiza in confruntarea cu Fiorentina, duminica, in etapa a 23-a a campionatului Italiei, informeaza news.ro.

Echipa italiana Atalanta Bergamo s-a impus sambata, pe teren propriu, scor 2-0, in fata Sampdoriei, intr-un meci din etapa a 20-a din Serie A, scrie news.ro.