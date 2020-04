Stiri pe aceeasi tema

- Liga Nationala de handbal s-a intrerupt pe 12 martie din cauza pandemiei cu noul coronavirus. Dupa ce presedintele Klaus Iohannis a prelungit starea de urgenta, handbalul este nevoit sa ramana in stand-by pana cel puțin la jumatatea lunii mai. Antrenoarea gruparii slatinene, Victorina Bora, asteapta,…

- Nu, in articolul asta nu o sa gasești spoilere, deși probabil le-ai tot citit prin comentarii. Daca totuși nu, ești un supraviețuitor și te super felicitam . Clipul asta e de la nunta personajului Berlin, unde vei auzi cantandu-se „Ti Amo„, o piesa extrem de populara in Italia. Sezonul patru al serialului…

- Așteptarea a luat sfarșit! Serialul ELITE se intoarce cu sezonul trei, pe Netflix. Acesta va avea premiera pe 13 martie, fiind disponibil, ca de obicei, intreg sezonul. ELITE spune povestea Las Encinas, cea mai exclusivista și apreciata școala din Spania, unde elitele țarii iși trimit copiii sa studieze.…

- Va povesteam saptamanile trecute despre posibilitatea unui nou sezon al serialului Lucifer și despre faptul ca Netflix discuta cu producatorii de la Warner Bros. despre modul in care pot coopera in continuarea serialului, Ei bine, TV Line scrie despre faptul ca producatorii Ildy Modrovich și Joe Henderson…

- The Blacklist aparent mai are extrem de multe surprize pentru noi. Compania care produce serialul, NBC, a anunțat ca acesta va avea și un sezon 8. The Blacklist spune povestea fostului agent guvernamental Raymond „Red” Reddington a scapat de arestare timp de decenii. Dar el se preda brusc FBI-lui cu…

- Asociatia Clubul Sportiv Blitzwolf Racing si Willi Motorsport anunta lansarea bursei Best Next Pilot 2020, destinata sa sustina financiar doi piloti talentati pentru a participa la intreg sezonul competitional Romanian Endurance Series 2020. Valoarea bursei este de aprox. 10.000 euro. Selectia celor…

- Serialul Lucifer este, fara indoiala, unul de care oamenii s-au indragostit iremediabil. Acesta a fost anulat de catre producatorul primele trei sezoane, fiind apoi reluat de catre Netflix, și innoit cu inca doua. Momentan nu știm mare lucru despre sezonul 5 al serialului, dar exista zvonuri ca Netflix…