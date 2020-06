Serialul de desene animate ''Familia Simpson'' nu va mai folosi actori albi pentru vocile personajelor de culoare

Stiri pe aceeasi tema

- Seria de desene animate „The Looney Tunes” a fost relansata de compania Warner Bros., acestea fiind adaptate „sensibilitatilor moderne”. Personajele principale nu vor mai folosi arme de foc. De exemplu, Elmer va folosi o... coasa, in loc de pușca, pentru a-l fugari pe Bugs Bunny.

- Singurul like dat de Donald Trump pe Twitter este despre un serial cu actori de culoare Presedintele Donald Trump a starnit reactii confuze in mediul online. Asta pentru ca singurul like dat de pe contul sau oficial de Twitter este unul la care nu s-ar fi asteptat nimeni. Va intrbati despre ce est vorba?…

- Co-fondatorul Reddit Alexis Ohanian, sotul Serenei Williams, a demisionat din boardul companiei, cerand sa fie inlocuit cu o persoana de culoare, potrivit news.ro.Vineri, intr-o serie de postari pe Twitter, el a spus ca unul dintre argumentele sale este acela ca, in calitate de tata, trebuie…

- Paștele Blajinilor din acest an nu va fi aminat. Anunțul a fost facut de prim-ministrul, Ion Chicu, care indeamna populația sa fie precauta și sa evite aflarea in grupuri mari la cimitire. „Contam pe suportul bisericii. Venim cu un mesaj: sa ne abținem in aceasta perioada sa mergem in grupuri la cimitire.…

- Primarul Buzaului, Constantin Toma, a anunțat ca intenționeaza sa construiasca o piața engros pentru producatorii buzoieni. Stabilimentul ar urma sa fie amenajat la ieșirea din Buzau spre Ploiești, imediat dupa benzinaria Lukoil. Anunțul ca Buzaul va putea avea o piața de gros la care producatorii de…

- Unii scriitori au sustinut intotdeauna ca isi pot auzi personajele vorbind - Enid Blyton sugerand chiar ca poate "sa vada si sa auda totul", iar Alice Walker descriind faptul ca persoanele fictive pe care le creeaza "vin in vizita... la taclale". Un nou studiu a demonstrat ca aceasta experienta stranie…

- Intrebat daca pensionarii ar trebui sa se mai astepte la majorarea pensiilor din septembrie, decizie luata in Parlament, ministrul de Finante a declarat: "Nu pot eu sa va dau un raspuns. Este o decizie politica pe care trebuie sa o ia Guvernul. Dar in acest moment, acel capitol de cheltuieli…

- Incepand de astazi, 7 aprilie, Direcția pentru Agricultura Județeana Buzau pune la dispoziția producatorilor agricoli din județ, pe site-ul instituției www.dadrbuzau.ro, o secțiune special dedicata vanzarii de produse agricole. Aceasta secțiune a fost creata pentru a veni in sprijinul producatorilor…