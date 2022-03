Serialul And Just Like That continua. Se pregatește al doilea sezon! Au trecut mai bine de 3 luni de cand s-a lansat, pe HBO Max, And Just Like That, noul Sex and the City. S-a crezut la inceput ca va fi vorba doar de o miniserie cu un singur sezon. Se pare insa ca producția s-a bucurat de succes. Astfel ca serialul And Just Like That continua. Se pregatește al doilea sezon! Vezi aceasta postare pe Instagram O postare distribuita de And Just Like That… (@justlikethatmax) HBO a facut anunțul oficial chiar ieri. Carrie Bradshaw, Charlotte York și Miranda Hobbes iși continua aventurile prin New…