#dacaejoieAdela! Telespectatorii au urmarit aseara in numar mare continuarea povestii Adela – Ce-i al tau e si al meu. Cele mai noi episoade ale serialului s-au impus ca lider de audienta, la nivel comercial, in intervalul comun de difuzare cu Masterchef. Peste 1.3 milioane de telespectatori, la nivel national, urmareau aseara, in minutul de aur, 21:44, deznodamantul celor mai noi episoade ale serialului Adela, de la Antena 1.