Serialul „1899”, anulat după un sezon Serialul „1899” a fost anulat de Netflix dupa primul sezon. Vestea a fost confirmata de cocreatorul seriei, Baran bo Odar, printr-o declaratie distribuita pe Instagram. Scrisoarea catre fani a fost semnata si de partenerul lui Odar si cocreatorul serialului, Jantje Freise, scrie Variety, citat de News.ro. „Cu parere de rau trebuie sa va spunem ca „1899” nu va fi reinnoit”, a scris Odar. „Ne-ar fi placut sa incheiem aceasta calatorie incredibila cu un al doilea si al treilea sezon, asa cum am facut cu „Dark”. Dar uneori lucrurile nu decurg asa cum planuiesti. Asta e viata”, a spus el. „Stim ca… Citeste articolul mai departe pe gds.ro…

