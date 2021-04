Stiri pe aceeasi tema

- In episodul 25 Andreea afla ca Mihai este iubitul surorii ei, Adela, și se duce sa o confrunte pe aceasta. In episodul 26 cel care i-a ucis pe parinții lui Mihai apare la casa familei Andronic și o sperie pe Andreea incercand sa o arunce in lac.

- In episoadele din seara aceasta s-au intamplat multe lucruri neașteptate: Andreea doneaza sange pentru a dovedi ca este fata lui Paul Andronic, ucigașul parinților lui Mihai iese de la inchisoare iar Adela are un accident.

- In Episodul 19 din serialul Adela, Adi vine sa primeasca raspunsul la cererea in casatorie și face un adevarat spectacol la casa lui Paul Andronic. In Episodul 20 din serialul Adela, Andreea afla o veste crunta: ca sa devina fiica oficiala a lui Paul Andronic mai trebuie sa faca un teste ADN, dar, de…

- In serialul Adela episodul 15 și episodul 16 Andreea este prezentata ca fiind fata lui Paul Andronic, dar nu se poate bucura prea mult de faima pentru ca procurorul Lascu vine sa-l duca la secția de poliție sa raspunda la intrebari legate de moartea lui Traian Dinca.

- In episodul 13 Andreea se duce la televiziune și, pe platoul de filmare, il saruta pe Mihai. "Fata" lui Paul Andronic a facut pe șefa cu toți angajații. In episodul 14 remușcarile lui Mitu ating cote alarmante pentru Nuțica. Acesta vrea sa spuna tot adevarul, insa nu reușește.

- In episodul 13 Andreea se duce la televiziune și, pe platoul de filmare, il saruta pe Mihai. "Fata" lui Paul Andronic a facut pe șefa cu toți angajații. In episodul 14 remușcarile lui Mitu ating cote alarmante pentru Nuțica. Acesta vrea sa spuna tot adevarul, insa nu reușește.

- Episodul 153 The post CHA CHA LITIX! Episodul 153. Cum au ajuns mimozele chelnerițe sa fie platite din banii statului de catre Administrația Naționala Apele Romane appeared first on Realitatea de Mureș. Sursa articolului: CHA CHA LITIX! Episodul 153. Cum au ajuns mimozele chelnerițe sa fie platite din…

- Daca in primele episoade Paul Andronic a aflat ca are o fata despre care nu a știut nimic timp de 21 de ani, iata ca a venit momentul adevarului: Andreea a fost constransa de "matușa" ei, Delia sa faca un test ADN și sa dovedeasca daca este sau nu cine susține.