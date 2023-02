Stiri pe aceeasi tema

- Duo-ul timișorean We Are Creepz a lansat un nou material discografic care poarta numele de „Degringolada“, albumul aparut la casa de discuri Psihodrom Records avand parte de o coperta realizata de Radu Negru. Tiberiu Vasilescu și Mihai Gradina, cei doi membri ai proiectului We Are Creepz au pornit calatoria…

- Diana Ivan, tanara solista timișoreanca ce a ajuns in atenția publicului cu doi ani in urma, cand a lansat piesa „Where My Heart Seems to Guide Me”, a lansat o noua melodie care anunța apariția unui E.P. numit „Relic“. Noua ei melodie„ Walk the Line“, a fost realizata cu ajutorul lui Ovidiu „Dodo”…

- Tamiga&2Bad lanseaza o noua melodie de dragoste pe nume „I need you“ (Am nevoie de tine), o melodie diferita fața de cele de pana acum, cu altfel de ritm și alt gen de cantat. O melodie de dragoste, frumoasa, despre fericire, impliniri și visuri, care se regasește intr-un stil romantic, ce este dedicata…

- Daniel Dorobanțu, fondatorul grupului Thy Veils și ghid in lumi de basm prin proiectele solo, a lansat o noua calatorie audiovizuala de poveste, de data aceasta alaturi de artistul Dan Sirbu. Creațiile de basm ale lui Daniel Dorobanțu se afla intr-o continua detașare de imagine și forma, dar in deplin…

- Va invitam sa ascultați cea mai noua melodie marca Simona Ruscu, o melodie plina de emoție pentru romanii de peste tot și pentru țara noastra frumoasa… o melodie pe care artista nu putea sa nu o lanseze in pragul sarbatorii noastre naționale, dorindu-și sa ureze tuturor romanilor ”La mulți ani! ” ”Muzica…

- Proiectul timișorean Echomode a lansat un nou single care poarta numele de „One Day in Heaven”, melodia timișoreanului Flavius Lombrea (cel care se afla in spatele acestui proiect) avand, ca și creațiile sale anterioare, un iz de Depeche Mode cat se poate de pregnant. In cursul acestui an Echomode a…

- Un numar de 200 de invitați, prezenți la Sala 2 din Timișoara, au facut cunoștința cu varianta in holograma a șefului ADR Vest, Sorin Maxim, atunci cand acesta a ales sa lanseze dintr-o postura cu totul inedita primul Program Operațional Regional care va fi condus de ”acasa”, de la Timișoara și nu de…

- Chelsea Cutler a lansat „Men On The Moon”. Piesa sosește dupa saptamani in care a fost prezentata pe rețelele de socializare și a interpretat-o ​​live in turneu, creand așteptarea fanilor și semnaland inceputul unui nou capitol pentru artist. Pe melodie, Chelsea canta pe o melodie in care se regaseste…