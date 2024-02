Stiri pe aceeasi tema

- Ziua de astazi reprezinta un moment semnificativ pentru Bacau, deoarece Valentin Ivancea, președintele Consiliului Județean Bacau, a semnat contractul pentru executarea proiectului Athletic Park. Aceasta inițiativa ambițioasa, inovatoare și unica este menita sa poziționeze Bacaul pe harta orașelor cu…

- In perioada 8 ianuarie – 26 ianuarie, Bacaul devine gazda unei inițiative ecologice remarcabile, organizata de SOMA in colaborare cu ADIS Bacau. Aceasta campanie are ca scop preluarea brazilor naturali aruncați și transformarea lor in ingrașamant natural, contribuind astfel la protejarea mediului inconjurator.…

- Finalul anului aduce in dezbaterea publica planificarea bugetara pentru anul viitor atat la nivel național, cat și la nivelul tuturor comunitaților locale. Acum se poate vedea cum a știut fiecare primar sa iși gospodareasca bugetul pe anul care se incheie, cat și pe ce proiecte a cheltuit resursele…

- Videoclipul surprinde un moment emblematic din istoria fotbalului bacauan, intr-o confruntare deosebita din cadrul Diviziei A, desfașurata pe 30 noiembrie 2002 intre Oțelul Galați și FCM Bacau. Un eveniment de o importanța deosebita, data fiind prezența celor doua echipe in prima divizie, intr-un meci…

- Bacaul are un reprezentant in finale Disputat in Sala de Sport a Colegiului Pedagogic din Bacau, Campionatul Național de Box Tinerete a disputat joi, 30 noiembrie, faza semifinalelor. In urma acestor meciuri s-au aflat finaliștii care iși vor disputa ravnitul titlu de Campion Național vineri, chiar…

- In lumina descoperirilor fascinante din istorie, Bacaul, actualul municipiu in inima Moldovei, devine o scena a trecutului incarcata de mister și intriga. Conform relatarilor din “Descriptio Moldaviae,” magnum opus al domnitorului Moldovei Dimitrie Cantemir, redactat intre anii 1714 și 1716, Bacaul…

- Intr-o dezbatere privind problema cainilor fara stapan in orașul Bacau, primarul Lucian – Daniel Stanciu – Viziteu a raspuns acuzațiilor prefectului Lucian Bogdanel, care a vorbit despre creșterea alarmanta a numarului de patrupede și solicitase implementarea unor masuri radicale. “Suntem singurii care…

- Acolo unde se implica Lucian Popa, lucrurile se schimba, in bine. Are viziune, tenacitate și idei creative, pe care le pune in practica pentru a trasforma Bacaul intr-un oraș mai frumos. S-a nascut in Adjud, dar ”orașul lui Bacovia” este casa lui, de la varsta de cinci ani, și, in loc sa plece pe alte…