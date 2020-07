Stiri pe aceeasi tema

- -interviu cu Cristian Galea, candidatul PMP la Primaria Aradului Un tanar inginer IT, care pana cu jumatate de an in urma nu avea nici un fel de afinitați cu politica, este acum candidatul PMP la Primaria municipiului Arad. Cristian Galea ne explica modul in care a ajuns in atat de puțin timp din calitatea…

- Targul de sambata din localitatea constanteana General Scarisoreanu este cel mai mare din judet, atragand mii de vizitatori si comercianti din judet si din judetele limitrofe Din pacate insa, conditiile actuale de comercializare sunt jalnice, nici macar tarabe nu exista Razvan Filipescu, candidatul…

- Fostul primar de Chișinau a fost desemnat de catre consiliul Mișcarii Politice Unirea in calitate de candidat la alegerile prezidențiale care urmeaza sa aiba loc la data de 1 noiembrie 2020.

- Partidul Liberal Democrat din Moldova anunța ca va inainta un candidat pentru alegerile prezidențiale din toamna. Nu se cunoaște, deocamdata, cine va lupta pentru fotoliul de șef al statului, in cadrul scrutinului anunțat pentru 1 noiembrie, dar numele persoanei va fi facut public in cadrul Congresului…

- Alianta USR PLUS vrea sa fie sustinuta pentru functia de primar al municipiului Constanta, iar PNL sa primeasca sprijin pentru presedintia Consiliului Judetean Alianta USR PLUS propune tuturor fortelor politice de dreapta din Constanta o coalizare pentru inlaturarea PSD Reprezentantii USR PLUS cheama…

- Primarul general al Capitalei, Gabriela Firea, da vina pentru incendiul care a mistuit duminica un troleibuz in centrul orașului pe presupusele blocaje intenționate ale licitațiilor organizate de primarie pentru noi mijloace de transport in comun. ”Sper ca toti cei care blocheaza intentionat licitatiile…

- Ziarul Unirea Comunicat de presa| Gheorghe Beleiu, candidatul PRO Romania pentru Primaria Alba Iulia, propune cetațenilor o ADMINISTRAȚIE PARTICIPATIVA Gheorghe Beleiu, candidatul PRO Romania pentru Primaria Alba Iulia, propune cetațenilor o ADMINISTRAȚIE PARTICIPATIVA Administrația participativa este,…

- Miscarea Politica Unirea a facut un apel catre Partidul Unitatii Nationale, condus de deputatul Octavian Ticu, in vederea desemnarii unui singur candidat unionist pentru alegerile prezidentiale din 1 noiembrie curent.