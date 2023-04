Stiri pe aceeasi tema

- Elon Musk a concediat peste 6.000 de persoane de la Twitter de cand a preluat conducerea companiei, anunța Mediafax.Musk a spus la BBC ca platforma de socializare are acum doar 1.500 de angajați, fața de cei sub 8.000 care erau angajați in momentul achiziției. Reducerea echivaleaza cu aproximativ…

- Intr-un interviu pentru BBC, Elon Musk a declarat ca, in urma masurilor luate de el, Twitter este aproape de rentabilitate. In cadrul aceluiși interviu, miliardarul a precizat ca la preluarea Twitter erau aproape 8.000 de angajați, iar in prezent au ramas 1.500. Musk a descris experiența de a fi șef…

- Twitter a dezvaluit ca o parte din codul sau sursa a fost publicat online, iar platforma de socializare deținuta de Elon Musk ia masuri legale pentru a identifica persoana care l-a divulgat, potrivit The Guardian . Potrivit unui document depus vineri in instanța, Twitter cere ca GitHub, un serviciu…

- Elon Musk a trimis un e-mail personalului Twitter, miercuri, la ora 2 dimineața, prin care aducea in atenția angajaților politica companiei de lucru la distanța. Zoe Schiffer, editor coordonator al platformei, a scris pe Twitter: „Elon Musk a trimis angajaților Twitter un e-mail la 2:30 ca sa spuna…

- Un angajat al Twitter a apelat la platforma online de socializare pentru a afla daca a fost sau nu concediat. Barbatul l-a intrebat pe Elon Musk daca a fost dat afara din poziția pe care o ocupa in companie. Ce i-a raspuns fondatorul Tesla.

- Twitter a inregistrat o scadere de aproximativ 40% atat a veniturilor, cat si a castigurilor ajustate, pentru luna decembrie, fata de aceeasi perioada a anului trecut, potrivit unor persoane familiarizate cu aceste date, citate de Wall Street Journal. Mai multi agenti de publicitate importanti si-au…

- Elon Musk a postat, miercuri, pe Twitter o fotografie cu cainele sau Floki, un Shiba Inu, stand pe scaunul directorului general al companiei sub titlul: „Noul CEO al Twitter este grozav”, informeaza Business Standard . Miliardarul cu cetațenie sud-africana, canadiana și americana a precizat ca și-a…

- Tesla a anunțat ca va investi 3,6 miliarde de dolari in extinderea gigafabricii sale din Nevada, dorind sa construiasca inca doua cladiri noi, una pentru realizarea celulelor de baterie de 100 de gigawatts-ora și una care va deveni prima astfel de construcție unde se vor realiza, in volume mari, camioanele…