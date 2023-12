Stiri pe aceeasi tema

- Sergio Ramos (37 de ani) a marcat pentru Sevilla in eșecul cu Lens, scor 1-2, din grupele Ligii Campionilor, și a devenit fundașul cu cele mai multe goluri din istoria competiției. In minutul 76 al partidei de pe Stade Bollaert-Delelis, la scorul de 1-0 pentru francezi, Sevilla a obținut o lovitura…

- FOTO: Volei Alba Blaj – Știința Bacau 3-0, in Divizia A1, cu Daria Ocenic titulara in ultimul set La a 3-a partida consecutiva disputata in „Alba Blaj” Arena, Volei Alba Blaj a invins Știința Bacau, scor 3-0 (25-17, 25-14, 25-14), intr-un meci contand pentru etapa a 9-a a Diviziei A1 la volei feminin.…

- Relația dintre Sergio Ramos și Pilar Rubio este sub semnul intrebarii, dupa ce Pilar nu a fost prezenta la cea de-a 24-a ediție a premiilor Latin Grammys, care a avut loc la Sevilla. Cei doi sunt casatoriți din 2019 și au patru baieți. Sergio Ramos a fost una dintre celebritațile prezente la gala,…

- MECI TARE… Arbitrul Ovidiu Artene a fost delegat pentru inca un meci de Liga Campionilor. Vasluianul face parte din brigada care va conduce meciul dintre Arsenal Londra și Sevilla FC, din grupa B, care se va disputa miercuri, de la ora 22:00. Aventura din actualul sezon al Ligii Campionilor a inceput…

- Manchester United a caștigat dramatic meciul cu FC Copenhaga, 1-0, in grupele Ligii Campionilor, dupa ce danezii au ratat un penalty la ultima faza. FC Copenhaga a ratat in ultima clipa șansa de a plecat cu un punct de pe Old Trafford, dupa ce atacantul Jordan Larsson (26 de ani) a executat slab un…

- Sergio Ramos (37 de ani) a fost in centrul atenției la meciul Sevilla – Real Madrid, din etapa 10-a din La Liga. Fundașul central spaniol a fost titular in centrul defensivei trupei lui Diego Alonso și nu a avut mila de jucatorii fostei sale echipe. Revenit in vara la Sevilla, dupa 18 ani (16 la Real…

- Antrenorul echipei Real Madrid, Carlo Ancelotti, i-a adus vineri un omagiu fostului sau capitan Sergio Ramos, pe care il va intalni din nou sambata in meciul cu Sevilla FC, in La Liga, scrie AFP."Sunt foarte atasat de el. (...) Daca sunt astazi aici, este datorita lui Ramos. Daca nu ar fi marcat…

- Echipele spaniole vor sa aiba din nou succes pe plan european, la cel mai inalt nivel. Daca in Europa League, au reușit constant sa aiba parte de victorii finale cu ajutorul celor de la Sevilla, Villarreal sau Atletico Madrid, ibericii vor sa readuca in prim planul Ligii Campionilor și alte cluburi,…