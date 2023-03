Stiri pe aceeasi tema

- PSG a fost invinsa de Bayern in dubla manșa, 0-1 la Paris și 0-2 la Munchen, și a fost eliminata din UEFA Champions League in faza optimilor. Imediat dupa fluierul final al meciului retur, disputat in Germania, toate camerele au fost indreptate catre Lionel Messi, care a fost un „monument al dezamagirii”,…

- PSG a fost criticata de presa internaționala dupa 0-2 cu Bayern in returul „optimilor” din Liga Campionilor, 0-3 la general. Parisul triumfa mereu in campionat, dar niciodata in Champions League. Așa se intampla și in acest sezon, cand Messi și Mbappe se vad din nou eliminați inca din faza optimilor.…

- Bayern – PSG 2-0 și Tottenham – AC Milan 0-0, din returul optimilor de finala ale UEFA Champions League, au putut fi urmarite in format LIVE TEXT pe AS.ro. Bayern a castigat „socul” din aceasta faza a competitiei. Si AC Milan a obtinut biletele pentru faza urmatoare din Liga Campionilor. Benfica, Chelsea,…

- Benfica si Chelsea sunt primele echipe calificate in „sferturile” UEFA Champions League. Portughezii au dat recital cu Club Brugge pe Da Luz si au obtinut o victorie spectaculoasa. Invinsa in tur de Borussia Dortmund, echipa antrenata de Graham Potter a intors rezultatul pe Stamford Bridge si continua…

- Real Madrid i-a predat o lectie de fotbal lui Liverpool, in partida tur din optimile UEFA Champions League, si au stabilit un record impresionant. „Galacticii” au marcat cinci goluri in doar 70 de minute pe Anfield, si au revenit fantastic, dupa ce au fost condusi cu 2-0 inca din 14, dupa reusitele…

- Campioana Franței, PSG, a cedat și in Liga Campionilor, 0-1 cu Bayern, dupa ce pierduse „afara” cu Marseille in Cupa și Monaco in Ligue 1. „Bayern ne-a luat mingea, dar nu exista scuze de gasit”, a spus antrenorul parizian. Revanșa dupa finala Ligii din 2020 a fost pierduta tot de PSG, cu același scor…

- Kylian Mbappe a oferit prima reacție dupa PSG – Bayern 0-1, super-duelul din „optimile” UEFA Champions League. Starul parizienilor e convins ca echipa sa poate sa obțina calificarea in manșa a doua. Mbappe a anunțat ca PSG va caștiga returul de la Munchen. In ciuda infrangerii suferite de PSG, Mbappe…

- Selly a fost acuzat pe nedrept, in mediul online. Cum a reacționat vloggerul, dupa ce o persoana de pe rețelele de socializare a spus despre el lucruri neadevarate. Cantarețul a vorbit despre hate-ul gratuit pe care il primește destul de des și ținut sa clarifice situația.