Centrul de Conferințe al Universitații Politehnica Timișoara a gazduit joi, 27 iulie 2023, o conferința susținuta de Sergio Goma, unul dintre absolvenții straluciți ai UPT, in prezent Senior Director of Technology la Qualcomm Technologies, evenimentul fiind organizat de Departamentul Calculatoare si Tehnologia Informatiei, in colaborare cu Academia de Științe Tehnice din Romania, Filiala Timișoara și […]