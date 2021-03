Sergio Aguero va pleca de la Manchester City după zece ani: "Legenda sa va fi gravată cu litere de neşters" ​Golgheterul Sergio Aguero va parasi echipa Manchester City la finalul acestui sezon, când i se va încheia contractul, a anuntat clubul englez.



Argentinianul de 32 de ani, care a venit de la Atletico Madrid în 2011, a marcat 257 de goluri în 384 de aparitii pentru City.

"Contributia lui Sergio la Manchester City în ultimii zece ani nu poate fi pusa la îndoiala. Legenda sa va fi gravata cu litere de nesters în memoria tuturor celor care iubesc clubul si poate chiar si în cea a celor care iubesc fotbalul pur si simplu", a declarat… Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

Sursa articol: hotnews.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Lionel Messi, atacantul argentinian al echipei spaniole FC Barcelona, a fost cel mai bun jucator in primul trimestru al anului 2021, arata un studiu realizat de Observatorul pentru fotbal (CIES). CIES a conceput o metodologie inovatoare pentru a compara performanta fotbalistilor independent…

- Primul duel dintre Barcelona și Real Madrid din acest an se va juca pe 10 aprilie, de la ora 22:00, in runda #30 din La Liga. Episodul 246 din „El Clasico” se va disputa pe arena „Alfredo Di Stefano” și va fi pentru prima data in istorie cand un duel dintre Barcelona și Real Madrid se va juca pe acest…

- Manchester City a invins Southampton, scor 5-2, in runda #33 din Premier League, iar Pep Guardiola (50 de ani) a atacat arbitrajul, chiar daca a caștigat categoric partida cu „sfinții”. Ilkay Gundogan, cu un gol marcat la ultima faza a primei reprize, plus Riyad Mahrez și Kevin De Bruyne, cu cate o…

- Ilaix Moriba (18 ani) a marcat primul gol in tricoul „blaugrana”, in victoria Barcelonei cu Osasuna din La Liga, scor 2-0, iar tanarul produs de La Masia este curtat de echipele titrate din fotbalul european. Estadio El Sadar va ramane mereu in memoria lui Ilaix Moriba. Motivul? A fost locul unde a…

- „Camp Nou”, stadionul pe care evolueaza FC Barcelona, ar putea deveni un centru masiv de vaccinare anti COVID-19. In plina campanie de vaccinare impotriva COVID-19, departamentul de sanatate din Guvernul catalan se gandește la utilizarea stadionului „Camp Nou” drept centru de vaccinare, potrivit AS,…

- Dupa 3-1 cu Cheltenham, in Cupa Angliei, Pep Guardiola, antrenorul lui Manchester City, a vorbit despre viitorul fundașului Eric Garcia. Ibericul de 23 de ani este in ultimele luni de contract cu Manchester City și este dorit cu insistența de Barcelona, clubul la care s-a format. Intrebat despre viitorul…

- Fostul international englez Colin Bell, considerat unul dintre cei mai buni mijlocasi din istoria clubului de fotbal Manchester City, s-a stins din viata la varsta de 74 de ani, in urma unei boli scurte, a anuntat, marti, clubul din Premier League, citat de Reuters. Mijlocas de clasa, neobosit, Bell…

- Meci amanat cu doar patru ore inainte de start in Premier League. Este vorba despre partida Everton - Manchester City care nu s-a mai jucat aseara din cauza focarului de coronavirus de la echipa antrenata de Pep Guardiola.