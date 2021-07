Serghei Lavrov: 'Occidentului nu îi place Rusia, deoarece promovează o politică independentă' Occidentului nu ii place Rusia, deoarece promoveaza o politica independenta. Țarile occidentale nu iubesc Rusia pentru ca nu le-a justificat așteptarile, a declarat ministrul de Externe al Rusiei, Serghei Lavrov, citat de agenția RIA Novosti. Iar acest lucru, a spus șeful diplomației ruse, se manifesta in diferite domenii ale activitații umane. ”Nu ne iubesc pentru acele iluzii nutrite de Occident la adresa noastra dupa dezintegrarea URSS-ului și dupa primii ani ai Federației Rusiei – in ințelegerea in care exista ea acum – acele iluzii au fost spulberate”, a explicat el la webinarul… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

Sursa articol si foto: stiripesurse.ro

