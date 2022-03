Daca ar fi sa aiba loc un al Treilea Razboi Mondial, acesta ar implica arme nucleare si ar fi distructiv, a declarat, miercuri, ministrul rus de Externe, Serghei Lavrov, a informat agentia de presa RIA, conform Reuters. Lavrov a mai precizat ca Rusia, care a lansat o asa-zisa operatiune militara speciala impotriva Ucrainei saptamana trecuta, […] The post Serghei Lavrov declara ca un al Treilea Razboi Mondial ar fi „nuclear si distructiv” appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro .