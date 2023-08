Legendara jucatoare de tenis Serena Williams, castigatoare a 23 de turnee de Grand Slam, a devenit mama pentru a doua oara. Serena a facut anunțul in social media, alaturi de Alexis Ohanian (soțul ei, cofondator Reddit). Fetița a primit numele Adira River. „Bun venit, ingerul meu frumos”, a scris Serena pe TikTok, alaturi de un videoclip in care apare și Olympia, cealalta fiica a cuplului. Aceasta va implini 6 ani pe 1 septembrie. Welcome, Adira River Ohanian.I'm grateful to report our house is teaming with love: a happy & healthy newborn girl and happy & healthy mama. Feeling grateful. @serenawilliams…