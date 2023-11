Stiri pe aceeasi tema

- Noaptea trecuta, la New York a avut loc gala CFDA Fashion Awards, un eveniment monden organizat de Consiliul Creatorilor de Moda din SUA. Serena Williams (42 de ani), retrasa din tenis in urma cu mai bine de un an, a atras toate privirile. Multipla caștigatoare de Grand Slam și-a incheiat cariera de…

- Patrick Mouratoglou a recunoscut ca s-a intalnit cu Serena Williams in saptamana in care a fost anunțata suspendarea Simonei Halep potrivit GSP.ro . Mouratoglou, antrenorul Simonei Halep in lunile premergatoare testului pozitiv de la US Open 2022, a pregatit-o pe Serena Williams intre 2012 și 2022.…

- Patrick Mouratoglou (53 de ani), antrenorul Simonei Halep (31 de ani) din momentul depistarii pozitive cu roxadustat, a vorbit la superlativ despre Coco Gauff (19 ani, 3 WTA), noua campioana de la US Open, și a dezvaluit ca s-a intalnit cu Serena Williams (41 de ani). ITIA a facut anunțul suspendarii…

- Jucatoarea romana de tenis Mara Gae (17 ani) a castigat titlul in proba de dublu a junioarelor din cadrul turneului US Open, alaturi de rusoaica Anastasia Gureva, dupa 1-6, 7-5, 10-8 cu japonezele Sara Saito/Nanaka Sato in finala desfasurata, sambata, la New York. Tot sambata, Gae si cu Gureva, favoritele…

- Marketa Vondrousova - Madison Keys, meci contand pentru sferturile de finala ale turneului feminin de Grand Slam de la New York, este programat, miercuri, 6 septembrie, nu inainte de ora 19:00, si va fi transmis in direct de Eurosport 2.

- Jucatoarea kazaha Elena Ribakina, numarul 4 mondial, o va infrunta pe romanca Sorana Cirstea in runda a treia a turneului de tenis US Open, dupa ce a beneficiat de neprezentarea australiencei Ajla Tomljanovic (127 WTA), miercuri, la New York, potrivit Agerpres.Jucatoarea de la antipozi s-a retras…

- Bianca Andreescu (23 de ani, #51 WTA) și-a anunțat retragerea de la US Open, chiar inainte de startul turneului de Mare Șlem de la New York. Jucatoarea canadiana nu s-a refacut dupa accidentarea suferita la spate, care o impiedicase sa ia startul și la Cincinnati. Campioana la US Open in 2019, Bianca…

- Serena Williams a nascut pentru a doua oara! Fosta mare campioana americana a anuntat nasterea fetitei sale, Adira River Ohanian, prin intermediul retelelor sociale. Fosta jucatoare de tenis Serena Williams, in varsta de 41 de ani, castigatoare a 23 de turnee de Grand Slam, a dat nastere celui de-al…