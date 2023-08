Fosta jucatoare de tenis Serena Williams, in varsta de 41 de ani, castigatoare a 23 de turnee de Grand Slam, a dat nastere celui de-al doilea sau copil, o fetita care a primit numele Adira River Ohanian. Williams si sotul sau, Alexis Ohanian, au anuntat in social media venirea pe lume a fetitei. „Bun venit, […] Articolul Serena Williams a nascut al doilea copil. Numele ales de parinți apare prima data in Vremea noua - Liderul presei vasluiene .