Stiri pe aceeasi tema

- Indiferent de varsta (aproape 41 de ani) și de locul ocupat in clasamentul mondial (1204 WTA), Serena Williams ramane o legenda a tenisului. Campioana de șapte ori la Wimbledon, americanca a fost eliminata in primul tur competiției de la All England Club, dupa ce luptat timp de trei ore și 11 minute…

- Serena Williams (40 de ani, 1204 WTA) a fost invinsa de Harmony Tan (24 de ani, 115 WTA), scor 5-7, 6-1, 6-7(6) in primul tur de la Wimbledon. Tan va juca in turul secund impotriva ibericei Sara Sorribes Tormo (45 WTA). Serena jucase ultimul meci de simplu in urma cu exact un an, tot la Wimbledon. Se…

- Serena Williams (40 de ani, 1204 WTA) debuteaza astazi la Wimbledon 2022, impotriva franțuzoaicei Harmony Tan (24 de ani, 115 WTA. Meciul e live pe GSP.ro și televizat pe Eurosport, dupa ora 20:00. Caștigatoarea meciului Williams - Tan va juca in turul secund impotriva invingatoarei meciului Sara Sorribes…

- Serena Williams (40 de ani, 1204 WTA) debuteaza astazi la Wimbledon 2022, impotriva franțuzoaicei Harmony Tan (24 de ani, 115 WTA. Meciul e live pe GSP.ro și televizat pe Eurosport, dupa ora 20:00. Caștigatoarea meciului Williams - Tan va juca in turul secund impotriva invingatoarei meciului Sara Sorribes…

- Serena Williams a jucat primul meci dupa o pauza de un an. Deținatoarea a 23 de titluri de Grand Slam a lipsit din circuitul mondial vreme de un an. Ea și-a anunțat participarea la actuala ediție a turneului de la Wimbledon, primind un wild-card din partea organizatorilor. Pentru a se reacomoda cu iarba,…

- La 40 de ani, Serena Williams s-a intors cu victorie in circuitul feminin, la un an de la ultimul sau meci oficial, disputat tot pe iarba, la Wimbledon. Inscrise in proba de dublu de la Eastbourne, Serena și Ons Jabeur s-au impus in trei seturi in fața perechii formate din Marie Bouzkova și Sara Sorribes…

- Serena Williams a jucat ultimul meci oficial la Wimbledon 2021, iar de la acel moment s-a concentrat pe afaceri și pe educația fiicei Olympia. Fosta lidera WTA va implini 41 de ani in septembrie, dar momentan nu ia in calcul o retragere din tenis. Mai mult, americanca a lasat sa se ințeleaga și turneul…

- Serena Williams a jucat ultimul meci in circuitul WTA la Wimbledon 2021, turneu pe care l-a caștigat de șapte ori. Americanca a postat joi o filmare pe contul personal de Instagram in care a lasat sa se inteleaga cand ar putea reveni pe terenul de tenis.