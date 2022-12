Stiri pe aceeasi tema

- In aceste clipe vicepremierul pentru Reintegrare, Oleg Serebrian, are o intrevedere cu așa-zisul ministru de Externe de la Tiraspol. Oficialul din stanga Nistrului a fost luat la intrebari, la intrarea in sediul OSCE.

- Intr-un comunicat de presa, Platfroma DA iși reitereaza poziția și indeamna autoritațile la verticalitate ”Astazi la Chișinau ar urma sa aiba loc o intilnire intre vicepremierul pentru Reintegrare, Oleg Serebrian și așa-zisul ministru de externe de la Tiraspol, Vitalie Ignatiev. Constatam ca, deja de…

- Membrii Comisiei parlamentare speciale de monitorizare și control parlamentar asupra realizarii politicii de reintegrare a Republicii Moldova s-au convocat in ședința. La discuții a participat și viceprim-ministrul pentru Reintegrare, Oleg Serebrian. Discuțiile au vizat problemele cu care se confrunta…

- Conducerea Serviciului Vamal a avut ieri, 22 noiembrie 2022, o intrevedere de lucru cu reprezentanții INTERPOL, aflați intr-o vizita de informare și prezentare de proiect in Republica Moldova. Vizita a fost desfașurata in cadrul activitaților planificate in contextul implementarii de catre INTERPOL…

- Viceprim-ministrul pentru reintegrare Oleg Serebrian a avut o intrevedere cu Reprezentantul Special al Președinției in exercițiu a OSCE pentru procesul de reglementare transnistreana, Thomas Mayr-Harting, insoțit de șefa Misiunii OSCE in Republica Moldova, Kelly Keiderling. Discuțiile s-au axat pe dinamica…

- Legionarul olandez, fundasul clubului de fotbal din Chisinau (FC) "Zimbru" Donny van Iperen, care s-a accidentat pe 6 august in meciul din turul doi al Superligii campionatului Moldovei la fotbal in urma unei coliziuni cu portarul "Dinamo-Avto" (Tiraspol), a iesit din coma si este in stare de constienta…

- Președintele Parlamentului, Igor Grosu, a avut o intrevedere cu Ambasadoarea Germaniei in Republica Moldova, Margret Maria Uebber, care și-a inceput recent misiunea in țara noastra. Oficialii au discutat despre problemele cu care se confrunta astazi cetațenii Republicii Moldova, dar și despre situația…